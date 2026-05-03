U maniru "ako prođe-prođe", blokadna plaćenička mašinerija u sprezi sa izdajničkim medijima kreira, spinuje i izvrće realnost do neprepoznatljivosti. Alo! je ranije objavio detaljan tekst o top 10 blokaderskih laži, a sada vam donosimo one najgnusnije.

Gustavo Petro kao Aleksandar Vučić

Marinika Tepić, potpredsednica SSP-a, početkom juna ove godine pokazala je dokle je spremna da ide u svom jurišu na fotelje, ali laž je ekspresno raskrinkana!

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić iznela je tada najblaže rečeno skandalozne navode kojima je kako deluje pokušala da udari ne samo na predsednika Vučića već da uplete celu državu.

Tepić je na konferenciji za novinare sramno rekla da "dokumenta sadrže dokaze iz francuske policije i tužilaštva koji ukazuju da Srbijom vlada državni narko kartel na čelu sa braćom Vučić". Naime, Marinika Tepić u svom skandaloznom obraćanju rekla je da "dokumenta otkrivaju da je u septembru 2022. francuska policija na Tahitiju na švedskoj jedrilici zaplenila 423 kg kokaina u paketima sa likom Aleksandra Vučića!"

Tepić je na konferenciji pokazala i fotografije zaplenjenih paketa s drogom.

Međutim, upravo fotografije jasno pokazuju da na njima nije bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, već predsednik Kolumbije Gustavo Fransisko Petro Urego.

Zvučni top (15. mart)

Uprkos činjenici da su povodom navoda o korišćenju zvučnog topa 15. marta službe bezbednosti napravile stručnu, detaljnu analizu i osporile upotrebu istog o čemu je Alo! ranije pisao, upkos činjenjici da su i strani stručnjaci za strane medije takođe osporili upotrebu zvučnog topa, nije bilo dovoljnio da se zaustavi, po svemu sudeći, brutalan pokušaj obmane javnosti od strane dela opozicije i blokaderskih medija.

Naime, u svojoj analizi događaja u Beogradu povodom navodada je navodno korišćen takozvani zvučni top, ABC Australija pozvala je stučnjaka, profesora Parkera koji je istakao da po njegovoj analizi do upotreba zvučnog topa kako izgdeda nije došlo jer bi reakcija ljudi bila potpuno drugačija.

Ali svaki put kada su izmišljotine o "zvučnom topu" bile osporene, opozicija, blokaderi na mrežama i mediji njima naklonjeni predstvalaju su nove izmišljotine.

Pa tako smo imali zvučni top, pa vodeni top, pa elektronski uređaj... Pa kad ni to nije prošlo onda je na red došao "Vorteks". Međutim, kada je i ta priča pala u vodu, onda je bilo "nije korišćen Vorteks" nego akustični talas "kombinovan sa elektromagnetnim zračenjem". Došli su do LRAD Geneasys neki model, a onda ih je Geneasys zvanično demantovao.

Ovu sagu izmišljotina koja je krenula sa zvučnim topom pobrojala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Kako je ocenila Ana Brnabić, laž oko zvučnog topa jedna od najstrašnijih, ali i najglupljih. Onda je kasnije tim povodom i istakla kako napominje na društvenoj mreži Iks, tok laži, obmana, manipulacija i uznemiravanja javnosti od strane Đilasove opozicije i blokaderskih medija.

Da je saga o upotrebi zvučnog topa notorna izmišljotina potvrdila je i Ruska federalna služba bezbednosti (FSB) .

Naime, ruska FSB, nakon istrage događaja od 15. marta, konstatovala da se može doneti kategoričan zaključak da akustični urađaji tipa LRAD koje policija Srbije poseduje nisu korišćeni tokom protesta u centru Beograda.

Poseban akcenat u izveštaju stavljen je na naučno-tehničko testiranje uređaja na životinjama, tačnije psima, kako bi se utvrdilo postojanje potencijalnih negativnih efekata.

Šta piše u detaljnom izveštaju ruske službe u kojem se stručno raskrinkava laž o navodnoj upotrevi zvučnog topa u Beogradu možete pročitati OVDE .

Laž da je teško povređen dečak na protestu u Valjevu

Čak je i voditeljka blokaderske televizije Nova S Jelena Obućina priznala da je N1 lagao da je policija u Valjevu ubila dečaka.

- Jedan od većih problema na primer gde je bila greška naših medija, to je uključenje jednog od naših kolega koji je neproverenu informaciju u Valjevu nakon onih velikih, silnih nemira, on je negde čuo ili mu je neko rekao ili tako nešto da je povređeno to dete. To je to dete koje Vučić stalno pominje - rekla je ona.

Mada najstrašnija, ovo nije bila jedina laž blokadera i njihovih medija. Oni su takođe širili lažne tvrdnje da je srpska policija brutalno pretukla studentkinju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu – da su je "vezivali za radijator", "udarali pištoljem" i "stavljali kesu na glavu".