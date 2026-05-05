Advokat Branko Lukić iz tima odbrane genarala Ratka Mladića izjavio je da mu iskustvo koje ima sa Haškim tribunalom ne daje optimizam da će general biti pušten na slobodu radi lečenja u Srbiji, ali da je odbrana podnela zahtev kako bi im pružila priliku da pokažu da nisu antisrpski nastrojeni.

- Oni su eksponenti politike koja je na zalasku, ali može da nanese štetu. Oni upravo to sada i rade – nanose štetu koliko mogu - rekao je Lukić.

On je naveo da je bivši predsednik Haškog tribunala Karmel Ađijus uspeo da isposluje da se pravilo puštanja na slobodu osuđenika nakon dve trećine izdržane kazne izmeni.

- Oni su njima u stvari dodali jednu trećinu kazne na ono na šta su već osuđeni. Na sve načine pokušavaju da budu što više antisrpski. Svakim danom nam potvrđuju da tamo nema pravde, samo zlo, a mi tražimo da oni milosrdno puste generala Mladića - rekao je Lukić.

Naglasio je da je bio obradovan kada je na slobodu pušten general Nebojša Pavković, ali da je znao da ga ne bi pustili da nisu bili uvereni da umire.

- Umro je za tri sedmice nakon što je pušten na slobodu. Hag jednostavno ništa ne poštuje. Kada su u pitanju naši ljudi, sva pravila međunarodnog prava su zgažena - naveo je Lukić.

On je istakao da uvek treba insistirati na tome da presude Haškog tribunala ne sme da koristi bilo koji drugi međunarodni sud.

- Praksa koja je stvorena u Haškom tribunalu je zabranjena od svih sudova koji su nastali nakon njega, jer su shvatili da su pravila koja su važila pred tim sudom neprimenjiva kao pravna. To su pravila sile i nepravde - rekao je Lukić.

Ocenio je da je "ostavština" Haškog tribunala ravna nuli i da je taj sud "slepo crevo međunarodnog prava".

On je naveo da je u svakodnevnom kontaktu sa generalovim sinom Darkom Mladićem i da sve informacije o zdravstvenom stanju generala dobijaju iz Haga uglavnom sa zakašnjenjem.

Ukazao je da srpskim lekarima koji su odlazili da pregledaju generala Mladića nije bilo dozvoljeno da rade bilo šta invazivno.

- Ne mogu ni krv da mu uzmu. Mogu da ga preslušaju slušalicama. Nisu dozvolili da se uradi kardiogram, neće da mu urade ni magnetnu rezonancu, uz obrazloženje da to nije po njihovim protokolima - rekao je Lukić.

Advokatski tim generala Ratka Mladića je 23. aprila podnio zahtev za uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Mladić je u subotu, 2. maja, bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar.

Budući da lekari nisu potvrdili da je general pretrpeo moždani udar, vraćen je u pritvorsku bolnicu i njegovo stanje je, prema oceni porodice, najgore do sada.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

(SRNA)