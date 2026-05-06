Pišu iz Zagreba, totalna zbunjenost u Evropskoj komisiji, a meni deluje kao da je totalna zbunjenost upravo u Zagrebu i, naravno, u Beogradu, u luksemburškim medijima, kaže medijski analitičar Uroš Piper.

Prema njegovim rečima, valjalo bi odgovoriti na nekoliko pitanja:

- Pa zar nisu već uvedene sankcije Vučiću, personalne? Zar nije SNS već izbačen iz Evropske narodne partije? Zar nisu uvedene sankcije Stejt departmenta još u martu mesecu?

Piper podseća da smo sve to slušali iz Zagreba i iz Beograda, iz kako kaže, luksemburških medija.

- Te da će od oktobra, novembra SNS biti izbačen iz Evropske narodne partije, jer je to samo pitanje dana. Nedeljama su išli naslovi na N1 i Novoj S. Onda u januaru je krenulo da Stejt department uvodi ciljane sankcije i videćete, od marta to su sankcije gotove, Vučić više ne može da putuje – navodi Piper.

Sada je krrenula nova tura laži:

- Sada idu priče o zamrznutim sredstvima. Pa se sad u Zagrebu pitaju, pa ipak nisu zamrznuta sredstva. I tako dalje, i tako dalje. I uvek će tako biti. Uvek će biti prvo lažna vest, onda pumpanje lažne vesti, onda se pravimo ludi samo tetki da odnesemo lek kad se to ispostavi da je netačno. I na kraju žalopojke, svet okreće glavu, Evropa okreće glavu, ne može više tako, razočarani smo u svet i Evropu... Ne, niste vi razočarani u svet i Evropu. Vi ste razočarani u građane Srbije koji daju podršku Vučiću i SNS-u. A to će uskoro i pokazati na izborima.