Sa ocem se, podseća, čuo 27. aprila i da do danas nema nikakvih novih informacija o njegovom zdravlju niti o eventulanom puštanju na lečenje u Srbiji.

"Nemam ništa novo, nažalost. Poslao sam mejl (Mehanizmu) da vidim o čemu se radi, ali nisam još dobio nikakav odgovor i u ovom trenutku još nemam nikakve informacije", naveo je Darko u izjavi za Srnu.

On kaže da mu nekada odgovore mejlom, a nekada dobije vezu odmah. Dodaje da će naredne sedmice verovatno ponovo ići u Hag.

Predsednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do 1, maja sastavi izveštaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti lečenja.

Podsetimo, Darko Mladić izjavio je juče da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje veoma teško i istakao da čekaju odluku Haga o puštanju generala na lečenje u Srbiji.

General Mladić pretrpeo je više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Nekadašnji komandat Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja. General Mladić je uhapšen 2011. godine, u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio ga na doživotnu zatvorsku kaznu.

