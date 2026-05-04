Na Bulevaru oslobođenja došlo je do sudara kada je autobus autoprevoznika Jaćimovića udario putnički automobil marke „škoda“, a zatim, prema navodima očevidaca, pokušao da napusti lice mesta.

U tom trenutku, vozač sivog BMW-a krenuo je u poteru za autobusom, sustigao ga i presekao mu put, da bi pozvao policiju da izvrši uviđaj.

Vozač oštećene „škode“ odmah je pozvao policiju, koja je u međuvremenu izašla na lice mesta, a da paradoks bude veći, Jaćimović napada vozača sive škode.

Dok se u javnosti često pozivaju na pravdu i odgovornost, današnji događaj otvara pitanje: kako tražiti pravdu, a istovremeno bežati od sopstvenih postupaka?

