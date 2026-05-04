Blokaderski profesor sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ognjen Radonjić, ozbiljno se obrukao u "Utisku nedelje" za sve pare.

Radonjić je, naime, govorio o brzom vozu "Soko", njegovoj brzini i stajalištima, pokušavši da na sve načine banalizuje veličinu tog projekta koji je Srbija konačno dobila.

Ipak, jedino što je Radonjiću pošlo za rukom jeste da pokaže ko je u stvari ta zgubidanska "elita", kojoj i sam pripada, i koliko zapravo, svi oni, malo znaju.

- Vi imate prugu od 108 kilometara, 12 stajališta na svakih 10 kilometara... Gde taj voz može da razvije 200 kilometara na sat? - pitao je Radonjić gostujući u "Utisku nedelje" kod Olje Bećković na tajkunskoj Novoj S, očigledno nesvestan svoje nesvesti.

A slično to pitanje postavila je još jedna uticajna blokaderka sa Iksa.

- Kako ide taj voz, pošto do Novog Sada nema 200 kilometara. Dakle, tek što krene, a već mora da koči da bi se zaustavio u Novom Sadu?! Laičko pitanje, ali čekam stručni odgovor - napisala je ona.

Pogledajte samo to: