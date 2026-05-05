Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je blokaderima sve vreme bilo stalo samo do fotelja.

„Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo kako da se dočepaju vlasti“, napisao je u objavi na Instagramu.

On se dotakao i rektora Vladana Đokića koji se poslednjih godinu dana otvoreno bavi politikom.

- Oni ne smeju mene da pozovu u svoj studio, zato što mene da ućutkaju ne mogu, da mi narede nešto drugačije da govorim ili da ne govorim istinu - ne mogu. Vi ste pozvali tu i Đokića i svakog drugog. Ja sam ga pozvao na razgovor, on ne sme da dođe sa mnom na razgovor. Sme da ide gde hoćete, ali sa mnom da dođe na razgovor ne sme. A šta će da mi kaže? O čemu će da mi govori? - upitao je Vučić.

Šef države kaže da ima jedno pitanje na koje političar Đokić još nije odgovorio.

- A šta će da mi kaže kad ga budem pitao zašto si govorio da ti je neko upao na Univerzitet kad je vođena istraga oko M. Ž. i njene smrti? Zaboravili smo to dete. Svako im je kuče bilo važnije od tog deteta. Nema ni minuta ćutanja za to dete, koje je, po onome što smo mi mogli iz istrage da vidimo, bilo potpuno normalno. Ali vam samo kažem da ti ljudi nemaju čak ni empatiju i da njima nije do 16 ljudi stradalih u Novom Sadu, niti im je bilo do M. Ž. Bilo im je samo do politike i do dolaska na vlast - dodao je predsednik države.

Podsećamo, Vučić je tokom prošlog vikenda rekao, povodom izjave novinarke Jelene Obućine da je novinar N1 izneo neproverenu informaciju o navodno povređenom detetu na protestu u Valjevu, da je važno to što se saznaje kakvim lažima su se služili. On je istakao da je važno to što se otkrila istina o potezima svih onih koji su pokušali da sprovedu obojenu revoluciju u Srbiji.

- Samo jedan detalj: oni nisu rekli u svom izveštaju da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju i da se nalazi u jednoj privatnoj bolnici u Beogradu, a neki drugi su u izjavama za medije i za društvene mreže govorili da je dete preminulo. Oni su svakako izazvali ne samo uznemirenje javnosti već je to bila jedna gnusna i strašna laž, i sad se postavlja pitanje, neko bi rekao, ili bi trebalo da kažem: dobro je da smo dobili priznanje da je laž, dobićemo priznanje da je laž i zvučni top, kao što smo dobili priznanje da je sve oko Jovanjice bilo laž - kazao je Vučić.