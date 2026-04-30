Podsetio je da je on bio jedan od prvih političara koji su se izvinili za napad NATO-a na bivšu Jugoslaviju i istakao da i danas zastupa taj stav.

"Ja stojim na tom stanovištu i danas. Takođe, na sastanku sam podelio svoj stav da ja, da sam tada bio politički predstavnik Češke, ne bih priznao Kosovo", rekao je Okamura.

Posetu Okamure iskoristili su blokaderski mediji za nemilosrdne napade - tako lažovska Nova piše o tome da mu "preti zatvor", te da je "optužen za rasizam" i "širenje mržnje".

Pažljiv čitalac će primetiti da u napadima nema nikakve konkretne činjenice - nešto "preti", on je "optužen", a nazivaju ga i "krajnjim desničarom".

Kakva je ovo bolesna mržnja prema Srbiji od strane blokaderskih medija - dođe nam gost iz Češke Republike, čovek koji se izvinio zbog NATO agresije i koji javno govori da je Kosovo Srbija, a onda ga blokaderski mediji napadnu nemilosrdno! Sramota!

Jasno je, svakako, da u njegovoj biografiji postoji samo jedan pravi greh u očima blokadera - podrška Srbiji.

