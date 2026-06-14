Požar je izbio u petak u 16:01 sati u župi Herbón i nastavlja se širiti, a vatrogasci ga još ne uspijevaju staviti pod kontrolu.

Gradonačelnik Padrona, Anšu Rei Arka, potvrdio je da je požar prešao opštinsku granicu i proširio se na susednu opštinu Teo, krećući se ka gradu Vilar do Bišpo.

Širenje požara na drugu opštinu komplikuje koordinaciju vatrogasnih napora i povećava rizik za stanovništvo.





Vetar i vrućina otežavaju gašenje

Iako se činilo da se situacija na mestu požara stabilizuje u subotu ujutru, visoke temperature, koje su prelazile 30 stepeni Celzijusa, i jak vetar znatno su pogoršali situaciju tokom dana.

- Duva jak vetar, kakav nismo imali tokom zime - rekao je gradonačelnik Padrona, objašnjavajući neočekivano ponašanje požara.

Ponovno aktiviranje jednog od krakova požara učinilo je neophodnim intenziviranje napora na gašenju.

Tehničari, šumarski agenti, ekipe za pomoć na terenu, vatrogasna vozila sa pumpama i teška mehanizacija su na licu mesta.

Vazduhoplovne snage su takođe uključene u gašenje požara, a operaciju koordiniraju regionalna vlada (Ksunta) i Ministarstvo za ekološku tranziciju, koje je poslalo kanade i helikopter.

Nema povređenih, na snazi je visok nivo uzbune



Trenutno nema informacija o povređenima ili oštećenim kućama, ali zbog blizine požara naseljenim područjima, visok nivo uzbune ostaje na snazi. Regionalno Ministarstvo za ruralne poslove proglasilo je drugi nivo vanredne situacije kao meru predostrožnosti radi zaštite stanovništva.

Civilna garda je prijavila hitnoj službi 112 da je požar poremetio saobraćaj na putevima koji povezuju parohije Karkasija sa Padronom i Vilar do Bispo sa Lampaijem u opštini Teo.

Izbijanje ovog požara izaziva zabrinutost u Galiciji. Regionalna vlada je odredila period visokog rizika od požara za 2026. godinu od 1. jula do 30. septembra, sa mogućnošću produženja do oktobra.

Ovogodišnji plan za šumske požare u Galiciji (Pladiga) predviđa da ukupna izgorela površina neće preći 29.207 hektara, ali požar u Padronu već značajno preti da ostvari ovaj cilj.