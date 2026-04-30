Nakon jučerašnjeg saznanja koje je odjeknulo u medijima, a gde se navodi da je novinarka N1 i perjanica blokaderske liste Žaklina Tatalović "lažirala dedu", odnosno srodstvo sa akademikom Nikolom Hajdinom.

Sada se nižu reakcije na društvenim mrežama u srpskoj javnosti, a Tatalovićku prozivaju čak i kolege.

Tako je blokaderska novinarka Antonela Riha na društvenoj mreži X napisala:

"Da se i ja pohvalim: meni je jedan deda bio kamenorezac/klesar a drugi nadničar", stoji u objavi.

Međutim, to nije sve - kako se klupko laži razmotava, a na površinu isplivavaju stare objave Tatalovićke, Hajdin nije jedini - Žaklina kao pretka svojata i Teslu!

Uključenje za N1, kada je Žaklina prvi put dala izjave o poreklu, pratila je i stvarna porodica pokojnog akademika Hajdina i odmah demantovala da je Žaklina unuka akademika Hajdina. Redakcija N1 je zatim izbrisala stranicu na kojoj Žaklina priča o "svom dedi" Nikoli Hajdinu.

Redakciji N1 obratio se sin akademika Hajdina - prof. dr Rade Hajdin i u dopisu naglasio da Žaklina Tatalović širi dezinformacije tvrdnjom da je unuka Nikole Hajdina.

"Danas u video prilogu kao i u tekstu na vašem sajtu se navodi da je vaša novinarka Žaklina Tatalović unuka moga pokojnog oca akademika Nikole Hajdina. Ja sam sin jedinac moga oca i imam tri sina koji su jedini unuci moga oca. Tatalović ne poznajem i nikada je na nekom familijarnom skupu nisam video. Molim vas da ovu dezinformaciju korigujete ili da gđa. Tatalović razjasni u kakvim je to ona rodbinskim odnosima sa mojim ocem i samim tim i sa mnom", navodi se u dopisu Radeta Hajdina redakciji N1.