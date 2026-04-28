Ovaj trend izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama i podelio mišljenja gostiju širom sveta.

Kako funkcionišu futrole za zaključavanje telefona?

Na ulazu u salu, gosti ostavljaju svoje pametne telefone u posebne zaštitne futrole koje se zaključavaju sigurnosnim sistemom, sličnim onima u prodavnicama. Iako telefon ostaje kod korisnika, kamere su potpuno blokirane, pa nije moguće fotografisati ili snimati.

Futrola se otključava tek na kraju proslave pomoću posebnog magneta, čime se gostima vraća puna funkcionalnost uređaja.

Zašto mladenci biraju venčanja bez telefona?

Glavni cilj ovog trenda je:

očuvanje privatnosti mladenaca i gostiju

stvaranje opuštene atmosfere bez društvenih mreža

podsticanje gostiju da uživaju u trenutku

Mnogi smatraju da ovakav pristup vraća fokus na emocije, druženje i autentične trenutke, umesto na fotografisanje i objavljivanje na Instagramu.

Reakcije javnosti: oduševljenje i kritike

Trend je izazvao burne reakcije. Dok jedni podržavaju ideju, drugi smatraju da je preterana.

Pozitivni komentari ističu:

više prisutnosti u trenutku

manje distrakcija

bolju atmosferu

S druge strane, kritičari navode:

gubitak spontanih fotografija

ograničavanje slobode gostiju

manje uspomena iz različitih uglova

Mnogi ističu da su upravo neformalni snimci gostiju najlepše uspomene sa venčanja.

Da li je ovo budućnost venčanja?

Pojava ovog trenda otvara pitanje granice između privatnosti i kontrole. Dok neki veruju da će “venčanja bez telefona” postati standard, drugi smatraju da je reč o prolaznom trendu.

U međuvremenu, tehnologija nastavlja da napreduje, pa se već spekuliše o alternativama poput pametnih naočara sa kamerama koje bi mogle zaobići ovakva pravila.

Trend zaključavanja telefona na venčanjima pokazuje koliko se način proslava menja u digitalnom dobu. I dok jedni žele više privatnosti i prisutnosti, drugi ne žele da se odreknu uspomena koje mogu zabeležiti kamerom.