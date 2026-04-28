Kakvo rasulo vlada u blokaderskim redovima najbolje je moglo da se vidi nakon prekjučerašnje emisije „Utisak nedelje”, u kojoj je ideolog blokadera Milo Lompar izjavio da ne podržava Vladana Đokića, kao i da bi bilo najbolje da se lideri opozicije „samoukinu“!

Lompar je naglasio da Đokić kao predsednički kandidat nema njegovu podršku jer je, kako kaže, za lidera studentskog pokreta Đokić uzdignut zajedničkom akcijom evropskih činilaca i građanski orijentisanih medija, zbog čega nema njegovu podršku.

- Opozicija je ispustila priliku da se nametne kao partner studentima jer nisu napustili Skupštinu prošle godine. Ovako su ostavili utisak da su „kontrolisana opozicija“. Neka se „samoukinu” i povuku iz studentskih organizacija - izjavio je Lompar.

On je dodao da postoji veliki problem u studentskom pokretu jer, kako navodi, tamo ne znate sa kime pregovarate i imate probleme raznih vrsta.

Još oštriji je bio sociolog Ivan Živkov, koji je poručio da će se mnogi razočarati kada vide ko je sve na studentskoj listi.

- Studenti da pobede na izborima? To mi deluje nerealno. Mi ne znamo ko predstavlja taj studentski pokret, to je veliki problem. Sa druge strane, opozicija je podeljena i u sukobima - rekao je Živkov.

Živkov je potom načisto ponizio i studente i opoziciju kada je objasnio zbog čega ni blokaderi ni opozicija ne žele da budu na jednoj listi.

- Zato što ne veruju u pobedu, pa hoće da štrpnu bar nešto na izborima, pa da čekaju naredne izbore - tvrdi Živkov.

Društvene mreže skoro su eksplodirale od oštrih komentara razočaranih blokadera. Umesto lažnog jedinstva, sada je kristalno jasno da se blokaderi jedino pridržavaju parole „svi protiv svih“. Egoizam i međusobna netrpeljivost više ne mogu da se sakriju.

Nakon krajnje haotične emisije, reagovale su blokaderske uzdanice. Napadao je ko je koga stigao. Oglasili su se Biljana Stojković, Željko Veljković, Vladimir Štimac…

Blokaderi su na društvenoj mreži Iks osuli paljbu po svojim dojučerašnjim kolegama. Biljana Stojković nazvala je emisiju palamuđenjem, dok je opozicioni novinar Željko Veljković rekao da bi Milo Lompar mogao samo da daje glas Dušku Dugoušku.

Gledalac pokopao i studente i opoziciju

U delu emisije u kojoj se gledaoci direktno uključuju u program jedan od njih je za samo dva minuta pokopao ceo blokaderski pokret.

- Ja jesam za opoziciju i smenu vlasti, ali ja ne mogu da shvatim spominjanje studentske liste za koju još ne znamo ko su ti ljudi, ne znamo ko su im predstavnici! Sa druge strane, opozicija nikako ne može da se dogovori. Mi kao gledaoci nikako ne možemo da steknemo poverenje u njih, ni u opoziciju niti u studente! Posle svake vaše emisije je sve veća zabuna kod naroda, niti znamo šta nas čeka sutra. Sa ovim režimom za ovih 14 godina bar znamo njihovo mišljenje i navikli smo na njih - poručio je gledalac.

Đokić nema šanse protiv Vučića

Jedan od najoštrijih komentara objavio je advokat Vladimir Terzić.

„Naši ne mogu da se dogovore ni oko čega. Previše lidera, previše sujete, svi bi da budu prvi, niko neće da prizna da je neko drugi bolji kandidat ili frontmen.

Sa druge strane, vlast ima jedan centar odlučivanja. Vučića. Njega slušaju, ne raspravljaju previše i zato deluju kao da znaju šta rade, i to im prolazi. Imamo društvo poslušnih glupaka i neposlušnih pametnjakovića“, napisao je Terzić na Iksu.

Aleksić dao šut-kartu blokaderima

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je u „Utisku nedelje” naglasio da je njegova partija odlučila da aktivno učestvuje na svim izborima, čime je faktički dao šut-kartu blokaderima koji od opozicije traže da odustane od izbora i podrži njihov pokret.