Mirovni pregovori: Američki predsednik Donald Tramp ne deluje otvoreno za iranski predlog o okončanju rata, rekli su izvori. Predlog bi ponovo otvorio Ormuski moreuz, ali bi pitanja o nuklearnom programu Teherana ostavio za kasnije pregovore. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je ranije dao Pakistanu listu „crvenih linija“ koje treba preneti SAD, prema državnim medijima.

Iranski diplomatski pritisak: Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je prošle nedelje primio poruku od novog vrhovnog vođe Irana, koji nije viđen otkako je proglašen naslednikom svog pokojnog oca. Putin je dao ove komentare na sastanku sa Aragčijem u Rusiji, gde su razgovarali o ratu.

SAD „ponižene“: Nemački lider Fridrih Merc rekao je da SAD „bivaju ponižene“ od strane Irana, dok je kritikovao pokušaje Vašingtona da se izvuče iz rata.

Izvori: Razlike SAD i Irana nisu toliko velike kao što to izgleda u javnosti

Iako Sjedinjene Američke Države i Iran nisu održali drugu rundu pregovora u Pakistanu, izvori upoznati sa procesom posredovanja navode da razlike tokom pregovora između dve strane nisu tako velike kao što deluje u javnosti.

Iran optužuje SAD za napetosti u Ormuskom moreuzu i kršenje međunarodnog prava

Iran je saopštio da je svaki poremećaj pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu i okolnim vodama posledica, kako navodi, "američke agresije i delovanja njihovih saveznika".

Govoreći na otvorenoj debati Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o bezbednosti pomorskih puteva, iranski ambasador pri UN Amir Said Iravani rekao je da su Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri odgovorni za eskalaciju tenzija u regionu, preneo je portal "Press TV".

IDF bombarduje Liban

Nastavljaju se izraelski napadi na Liban – najmanje 14 ljudi je stradalo, a 37 ih je ranjeno u napadima na jugu, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Lider libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem odbacio je direktne pregovore sa Izraelom, ocenjujući ih kao "težak greh" koji bi destabilizovao zemlju, dok je izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio da će prkos te grupe imati katastrofalne posledice po Liban.

Velika Britanija osudila američku blokadu luka

britanski ministar za Evropu i Severnu Ameriku Stiven Dauti poručio je da Velika Britanija ne podržava američku blokadu iranskih luka, ali se zalaže za zajedničke napore da se obezbedi nesmetana plovidba kroz Ormuz.