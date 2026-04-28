Iako Sjedinjene Američke Države i Iran nisu održali drugu rundu pregovora u Pakistanu, izvori upoznati sa procesom posredovanja navode da razlike tokom pregovora između dve strane nisu tako velike kao što deluje u javnosti.

Prema istim izvorima, diplomatski kontakti se nastavljaju iza kulisa, a razgovori su usmereni na fazni sporazum u kojem bi prvi korak bio povratak na stanje pre sukoba i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza bez ograničenja ili naplate, preneo je CNN.

Pitanje iranskog nuklearnog programa, koje su i Vašington i Izrael naveli kao razlog sukoba, bilo bi razmatrano u kasnijoj fazi pregovora.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je kazao da bi svaki sporazum morao da uključi odustajanje Irana od obogaćivanja uranijuma i smanjenje njegovih zaliha, što Teheran odbija.

Izvori dodaju da posrednici pojačavaju pritisak na obe strane da postignu dogovor, dok se naredni dani ocenjuju kao ključni, uz mogućnost da Sjedinjene Američke Države odustanu od pregovora i vrate se sukobu.