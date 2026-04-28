U stravičnom direktnom sudaru na auto-putu Šabac-Ruma poginule su četiri osobe, dok se lekari beogradskog Urgentnog centra bore za život mladića (22). Do tragedije je došlo kada se vozač "forda" iz Beograda, krećući se u kontra smeru brzinom od čak 130 kilometara na sat, direktno zakucao u crni "golf". U njemu je bilo četvoro mladih iz Rume koji su se, koristeći popularnu aplikaciju za deljenje prevoza, uputili ka Sloveniji, ni ne sluteći da će im to biti poslednje putovanje.

Sve je počelo dramatičnom najavom tragedije malo pre 13 časova. U 12.57 sati, član jedne lokalne grupe na Vajberu poslao je upozorenje vozačima:

"Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! 'Ford' tamno-sive boje".

Nažalost, samo nekoliko minuta kasnije, oko 13.00 sati, došlo je do stravičnog direktnog sudara. Muškarac iz Beograda, koji se nalazio za volanom "forda", kretao se u suprotnom smeru brzinom od 130 kilometara na sat i direktno se zakucao u crni automobil marke "golf".

Krenuli u Sloveniju preko aplikacije za vožnju

U crnom "golfu" nalazile su se četiri mlađe osobe iz Rume koje su, kako se sumnja, krenule na put za Sloveniju. Nezvanični podaci ukazuju na to da su stradali momak i devojka iz "golfa" koristili usluge vožnje od mesta do mesta putem jedne popularne aplikacije, te su se tako našli u istom vozilu sa vozačem.

Četvoro mrtvih, jednom mladiću se bore za život

Bilans ove nesreće je izuzetno tragičan - ukupno je četvoro poginulih, a jedna osoba se bori za život. Na licu mesta su poginule tri osobe - vozač "forda" koji je izazvao sudar vozeći u kontra smeru, kao i momak i devojka koji su bili putnici u "golfu".

Vozač "golfa", M. P. (24) iz Pocerskog Dobrića kod Šapca, prevezen je u teškom stanju u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gde je uprkos naporima lekara podlegao teškim povredama.

U "golfu" se nalazio još jedan putnik, mladić star 22 godine. On je zadobio teške telesne povrede i hitno je iz bolnice u Šapcu prebačen u Urgentni centar u Beogradu.

Trenutno se nalazi u teškom stanju i lekari mu se bore za život.

Nakon stravičnog sudara, saobraćaj na auto-putu u smeru ka Rumi bio je potpuno obustavljen, a na lice mesta su odmah izašle ekipe vatrogasaca, Hitne pomoći i policije.

Prizor je bio izuzetno uznemirujući, a sam auto-put se gotovo nije video od odlomljenih delova automobila koji su bili rasuti svuda po asfaltu.

