Profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar, jedan od kandidata na tzv. studentskoj listi, konačno je otkrio istinu o političaru Vladanu Đokiću, koji bi, podsetimo, trebalo da bude rektor Beogradskog univerziteta.

Lompar je sinoć gostovao u emisiji "Utisak nedelje" i otvoreno kazao zbog čega ne podržava Đokića.

On je, naime, odgovarao na pitanje Bećkovićke da li je upravo Đokić predsednički kandidat koji objedinjuje sve i koji bi mogao da bude stub referendumske atmosfere.

- Znate kako, on se na neki način jednom snažnom akcijom malo evropskih činilaca, malo naših građanski orijentisanih medija podigao na taj nivo. S druge strane, trpi snažnu kritiku državnih i u izvesnom smislu nacionalno orijentisanih. Tako da je on u tom jednom međuprostoru - rekao je Lompar, priznavši na taj način da je Đokić pod uticajem stranaca, ali i da nema podršku nacionalno orijentisanih ljudi u Srbiji.

Zatim je otkrio i da li on lično podržava Đokića.












