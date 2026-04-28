Srpski vojnici su pokazali kako se čuva međunarodno javno pravo, kako se štiti i brani međunarodni javnopravni poredak i kako se čuva mir, istakao je predsednik Aleksandar Vučić na jučerašnjem prijemu za pripadnike Vojske Srbije koji su bili angažovani u mirovnoj misiji u Libanu.

- Kako se čuvaju životi drugih ljudi na jedan izuzetno profesionalan i izvanredno odgovoran način - rekao je šef države u Predsedništvu Srbije na prijemu za pripadnike Vojske Srbije, sastav Voda za zaštitu snaga iz sektora Zapad, koji su u proteklih osam meseci bili angažovani u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Vučić je istakao da je Srbija kada se Ujedinjene nacije staraju o miru uvek bila spremna da pruži doprinos takvim misijama. Predsednik je naveo da smo u skladu s odlukom Ujedinjenih nacija, odgovarajućom rezolucijom Saveta bezbednosti UN, Generalne skupštine UN, prihvatili da učestvujemo u mirovnoj misiji u Libanu, u okviru misije UNIFIL.

- I naši momci i devojke su pripadali sektoru Zapad, gde smo zajedno sa italijanskim jedinicama učestvovali u zaštiti objekata. Veoma su teški uslovi, posebno od trenutka početka objavljenog i neobjavljenog ratnog stanja na Bliskom istoku. Reč je o izuzetno hrabrim ženama i muškarcima koji su na veoma dostojanstven način zastupali interese mira, ali i predstavljali našu zemlju. I kada sam razgovarao i sa Gvidom Krozetom, kada god bih razgovarao i sa Đorđom Meloni, sa svima, oni bi uvek hvalili srpske vojnike, njihovo učešće u UNIFIL misiji i molili i tražili da bude još veći broj pripadnika srpskih snaga, srpskog kontingenta u okviru UNIFIL misije - naveo je Vučić.

Prvi čovek Srbije je naglasio da je veoma važno da kaže da kada se Ujedinjene nacije staraju o miru, da smo mi uvek bili spremni da pružimo doprinos takvom miru, ali da bi ljudi trebalo takođe da znaju da su te devojke i momci stekli ogromno iskustvo u izuzetno zahtevnim, složenim i teškim uslovima, koje će sada da prenose svojim kolegama.

- Oni su okupljeni iz različitih jedinica, sada se vraćaju u matične jedinice ovde u Srbiji, ovde u našoj zemlji, i svoje znanje, svoje iskustvo, sve ono što su videli, sve ono što su naučili, sada mogu da prenesu svojim mlađim kolegama, makar ona iskustva koja oni nisu mogli da dožive - rekao je Vučić.

On je istakao da učešće u ovakvim misijama zahteva posvećenost, zahteva rad i marljivost, jer je sve komplikovano.

- Komplikovan je i način plaćanja, gde nama Ujedinjene nacije deo troškova refundiraju, ali UN sad nemaju pare, pošto valjda Amerika nešto ne plaća, pa nešto da li Kina plaća ili ne plaća više i ne znam, ali imaju probleme, ne mogu da plaćaju, ali nikada im nije kasnila plata, jer je država Srbija to plaćala sve na vreme, a mi ćemo da sačekamo kad se UN, ako se ikad oporave, da to mogu da plate - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio na reči patrijarha Pavla, koji je govorio da je mir ono što je najpotrebnije svim ljudima, a najviše onima koji ga nemaju. Izrazio je zahvalnost svim pripadnicima VS koji, kako je naveo, već 15 ili 16 godina čuvaju mir na jugu Libana, obezbeđujući pristup humanitarnoj pomoći stanovništvu u zoni sukoba.

- I svi ovi dobri ljudi, čestitog srca, danas su veliko blago države Srbije, naše vojske koja mora dalje da snaži, dalje da se ubrzano modernizuje i koja mora da bude garant opstanka i očuvanja i naše zemlje i mira u našoj zemlji. I hvala vam na svemu tome - rekao je predsednik.

Poželevši dobru sreću svima koji su ih zamenili i koji se nalaze u Libanu, Aleksandar Vučić je dodao da uvek brinemo i donosimo odluku o eventualnoj evakuaciji ili pomeranju ljudi zajedno sa predstavnicima drugih zemalja.

- Svi oni znaju da Srbi nisu kukavice, a mi ćemo se ponašati profesionalno, odgovorno i gledati da čuvamo živote naših pripadnika baš kao što oni tamo čuvaju živote običnog stanovništva, zbog čega su i tu da provode odluku Ujedinjenih nacija – istakao je predsednik naše zemlje.

Zahvalio je pripadnicima VS koji su bili angažovani u mirovnoj misiji na hrabrosti, trudu, radu i na tome što su izdržali bez svojih porodica dugo vremena i što nijednog trenutka, kako je rekao, nisu doveli u pitanje ugled srpskog vojnika, snagu srpske zastave i čast imena naše zemlje.

- I to je nešto što veoma poštujemo. Hvala vam još jednom, želim vam dobre vojničke dane, mirne vojničke dane, i nadam se i želim da prenesete svoje znanje i svoje ogromno iskustvo svim svojim kolegama u Vojsci Srbije i onima koji tek dolaze u gimnaziju i akademiju, ali i onima koji su to odavno završili, a koji slična iskustva nisu imali - rekao je Vučić.

Predsednik je izrazio zahvalnost i porodicama pripadnika VS koje su se, kako je rekao, žrtvovale na takav način, razumevajući koliko je značajan poziv i posao.

- Hvala njima i hvala vama što toliko volite Srbiju - rekao je Vučić.

On je od ministra odbrane Bratislava Gašića, načelnika Generalštaba Milana Mojsilovića i ostalih oficira i podoficira zatražio da ubrzaju pripreme i rad na daljoj modernizaciji vojske, i da ga što pre obaveste o formiranju bataljona, brigada, četa i vodova za besposadno oružje i oruđe, za robote, dronove i za upotrebu veštačke inteligencije pri Vojsci Srbije.

Obavljene konsultacije sa SRS i SPO

Predsednik Vučić je juče nastavio konsultacije sa političkim strankama koje je počeo 3. aprila. U zgradi predsedništva na Andrićevom vencu juče su bile delegacije SPO i SRS. Ispred SPO kod predsednika je došao lider te političke partije Aleksandar Cvetković, dok je radikale predstavljao zamenik predsednika stranke Aleksandar Šešelj. Šef države je do sada obavio razgovore sa 18 političkih organizacija u zemlji.