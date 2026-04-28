Vučić je u intervjuu za podkast Alistera Kempbela "Ostalo je politika" na platformi Epla, na pitanje kako gleda na 1999. godinu rekao da su ljudi veoma razočarani onim što je urađeno.

"Ako pitate građane Srbije šta osećaju o 1999. godini, osećaju još veću ogorčenost i razočaranje zbog ponašanja 19 zemalja koje su pokrenule agresiju protiv suverene zemlje.

"I ljudi su apsolutno sigurni da je to učinjeno, što je i potvrđeno, bez saglasnosti UN, Rezolucijom 1244. To nije učinjeno da bi se sprečila nekakva humanitarna kriza, kako si i ti Alistere govorio i još neki pametnjakovići, već je učinjeno da bi se odvojilo 14 odsto teritorije Srbije. Što je pokušano da se uradi 8-9 godina kasnije, 2008. godine kada su proglasili tu jednostranu nezavisnost", rekao je Vučić.

Na pitanje da li vidi paralele između rata u Bosni i rata u AP Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da je pravna situacija drugačija, pravila.

"Koreni uzroka sukoba su isti. Možete naći zajedničke kategorije o korenima sukoba, i u Hrvatskoj, i u BiH, i na KiM. Ali na kraju je drugačija pravna situacija", rekao je Vučić.

Na pitanje o tome što je ranije podržavao Ratka Mladića, a posle je podržao pokret za tranzicijom, on kaže da nije nedavno promenio stavove, već da je to proces i da nema ništa zajedničko sa bombardovanjem Srbije i agresijom 1999. godine.

"Ali da sam pragmatičniji, racionalniji, da li vidim budućnost Srbije ne u novim ratovima već u otvaranju granica na celom Balkanu i sa Evropom, to je ono što vidim i ne stidim se da to kažem", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima i priča oko Mladića je preuveličana jer nigde ne mogu da se vidi da je etikete sa njegovim imenom negde lepio.

"Ali nije se radilo o tome. Radilo se o zakonskim pravima nekih ljudi na protest koji su uhapšeni zbog toga. Znate, ne možete svima sve objasniti, ali u svakom slučaju, samo sam hteo da vam kažem šta je danas pravi problem na Balkanu koji ljudi ne žele da razumeju, jer za vas, kao što je Alister upravo rekao, sve je gotovo, mi želimo rat. Bili ste jači. 19 najjačih zemalja na svetu bilo je jače od jedne male Srbije. I nije bilo slučaj da je Srbija napala bilo koju od vaših zemalja. Bio je slučaj da ste vi napali Srbiju. Ali ljudi ovde su ponosni, dostojanstveni i to ne zaboravljaju", rekao je Vučić.

Istakao je da mu se dopada činjenica da je Srbija danas racionalnije, orijentisani ka budućnosti.

"Ali ako pitate ljude o njihovim dušama, o njihovim mišljenjima, čućete 90 odsto istog onoga što sam vam upravo rekao", rekao je predsednik Srbije.

Na konstataciju Kempbela da li može da se osvrne i razmisli o ponašanju Slobodana Miloševića, on je rekao da ne želi da se osvrće na prošlost i upitao da li bi isto rekli Ukrajincima u vezi sa Krimom?

"Zašto se osvrćete na prošlost? 2014. godine ste izgubili taj Krim. Zašto i dalje tvrdite da je to vaša teritorija? Nikada to ne biste uradili. Nisam to čuo ni od jednog zapadnog zvaničnika. Pa, mislim da je deo razloga zašto je Putin nastavio da radi ono što misli da može da uradi u celoj Ukrajini taj što se svet nije dovoljno usprotivio", rekao je Vučić.

Dodao je i da se uvek o Srbiji govori kao o ruskoj marioneti, kao i da se Rusija predstavlja kao "svetionik zla", što nije istina.

"Vi sebe predstavljate kao svetionik demokratije, a da je Rusija svetionik zla, što nije istina. Postoje drugačije kulture, drugačije tradicije. Uvek pričate o Srbiji da je "ruska marioneta. Mnogi ljudi širom sveta počeli su da rade nešto protiv suverenih nacija i menjali granice jer su videli da ste vi menjali naše granice. Mi imamo principe, za razliku od vas Alistere", rekao je

Istakao je da su mnogi ljudi u svetu počeli da rade nešto protiv suverenih nacija i menjaju granice jer su videli da je Zapad u stanju da promeni naše granice.

"Ili ste barem mislili da ste završili svoj posao 1999. i 2008. godine. Tako je, zapravo, otvorena Pandorina kutija. Mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine. Postupamo u skladu sa Poveljom UN, rezolucijama UN i svim ostalim. Ali moje pitanje vama je, zašto još uvek, imamo rezoluciju 1244. Nije ukinuta niti raspuštena. Ne, ona je na snazi.Zašto ne poštujete tu rezoluciju", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, kad god to kaže čuje da ne treba da gleda u prošlost.

Rekao je i da se članstvo Srbije u EU nikada neće desiti ukoliko se ne reši to pitanje.

"Ako se sećate, a znam da se sećate, vas dvojica ste veoma pametni momci, neću vam dodatno laskati. Ali znate nešto, sećate se, kada ste istakli da ste pobedili u ratu, to je drugačija vrsta pobeda koju smo imali. Iako nikada nisam rekao da smo pobedili, nismo, ali ne mislim da ste vi pobedili. Otvorili ste tu Pandorinu kutiju i svi ćemo imati velike probleme u budućnosti zbog otvaranja te Pandorine kutije", rekao je on.

Na pitanje da li misli da se to odnosi na Iran danas Vučić kaže da se odnosi i da je to povezano sa svim što se dešavalo posle toga.

"Znate, političari su govorili, prvi napad u Evropi, prvo kršenje teritorijalnog integriteta dogodilo se u Ukrajini. Ne, nije istina. Desilo se ovde. Garantovali ste, Alastere, garantovali ste nam teritorijalni integritet Srbije ako prihvatimo teritorijalni integritet i nezavisnost Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije u to vreme. I mi smo to prihvatili. Ne vi to ne prihvatate. Ne, i ne prihvatate da je Slobodan Milošević učinio bilo šta što je opravdalo tu akciju. Ne, ne kažem da smo bili anđeli. Ne kažem da smo bili kao ljudi bez ikakve laži, bez ikakve krivice. Ne. Ali nismo bili jedini krivac, za sve što se ovde dešavalo. I ja ovde govorim o poštovanju međunarodnog javnog prava, što je vrlo jasno", rekao je on.

Dodao je da su se zločini dešavali sa obe strane, ali da je sa druge strane to bilo preuveličano .

"Bilo je i sa naše strane. Pretvarali smo se da nema ratnih zločina sa naše strane. Ali bilo ih je. Ali istovremeno, bilo je mnogo ratnih zločina koje su ne samo Albanci, već i strane trupe činile protiv nas. Ali, u redu, ostavimo to po strani. Sada je pitanje da li je Pandorina kutija otvorena. Sada to niko neće zaustaviti. Niko, sada niko neće zaustaviti. Niko to neće zaustaviti dok se ne stvori neki novi svetski poredak. I to je to. I sve se ticalo Jugoslavije ili Srbije, ako vam se sviđa", rekao je Vučić.

On je rekao i da je njegova ideja bila Otvoreni Balkan ali da je prekinuta jer neke evropske velike sile nisu imale "volan u rukama".

"Koja je opšta ideja? Znate, Srbi su izgubili 29 odsto svog ukupnog stanovništva u Prvom svetskom ratu. Počeli smo Prvi svetski rat dva meseca pre nego što ste vi počeli. I bili smo zemlja sa, govoreći o proporcionalnim brojevima, naravno, sa najvećim gubicima u Prvom svetskom ratu. Mi, zatim Francuzi, pa svi ostali. U Drugm svetskm ratu samo su Srbi na početku rata bili antinacistički orijentisani. Samo je Beograd bombardovan, kao što znate. Svi ostali su dočekali nemačke tenkove i nemačke trupe sa cvećem i pozdravima. Beograd to nikada nije uradio. I mi smo za to platili veliku cenu. I siti smo ratova. Moja ideja je bila, i želeo sam da završim, i još uvek želim da završim svoj mandat bez ikakvih ratova. I optuživali su nas vaša štampa, svi u Velikoj Britaniji hiljade puta u poslednje četiri i po godine otkako je počeo rat u Ukrajini, da će mala Srbija, te ruske marionete pokrenuti rat protiv nekoga na Balkanu kako bi nam odvukle pažnju od Rusije. I to sam slušao više od četiri godine. I nikada nisam čuo ni reč izvinjenja ili šta god. Nikada", rekao je on.

Kako kaže želimo da sačuvamo mir i uložili smo u taj mir, a da je njegova ideja bila otvoriti balkanski prostor za sve nas bez obzira na entitet, državu, zemlju i da se svi slobodno kreću.

"Možete li da zamislite koliko bi lakše bilo Bošnjacima iz Novog Pazara da idu u Sarajevo, posebno kada završimo ovaj autoput prema bosanskoj granici? Mnogo lakše. Dva sata, dva i po sata. Lako za njih. Nema granica. Za Bošnjake iz Sarajeva da idu u Novi Pazar. Da Srbi iz Banjaluke dođu u Beograd, da Srbi iz Bjeljine dođu u Beograd i obrnuto. Da Srbi u Kosovskoj Mitrovici, oni će uvek reći, živimo u Srbiji.

Priština će uvek reći, oni žive na Kosovu. Ali će lako otići u Prištinu, lako će otići u Beograd, lako će otići u Hercegovinu, gde god žele. To je bila ideja. I da nas ekonomski povežu. I znate, morate da radite sa vladama, sa lokalnim, regionalnim zemljama, entitetima, vlastima, to je to. I niko nikada neće ugroziti takav mir", objasnio je Vučić.

Na pitanje o zemljama EU koje nisu priznale tzv. Kosovo Vučić je pitao šta ćete uraditi sa tim zemljama, jer nikada nećete moći da naterate Španiju, nikada, da prizna nezavisnost tzv. Kosova zbog sopstvenih interesa.

Na konstataciju novinara da je Srbija kritikovana zbog nazadovanja pravosuđa i vladavine prava, Vučić je upitao šta je to tačno nazadovalo.

"Recite mi o medijima. Šta sam ja uradio i šta smo mi uradili u vezi sa medijima? Više medija imate protiv mene nego protiv bilo kog drugog lidera u regionu. Postoje TV

kanali koji su na mojoj strani, privatni kanali. Ta državna televizija, javni emiter, oni potpuno nisu na mojoj strani. I tokom ovih revolucionarnih vremena, prešli su potpuno na drugu stranu. Sada su relativno objektivniji, ali su bili apsolutno na drugoj strani. Nema malih medija - postoje mejnstrim mediji koji su veoma protiv nas, u vlasništvu velikih tajkuna, koji su uložili ogromne količine novca u propagandu i laži protiv mene. I to je to", rekao je on.

Rekao je i da je prijatelj mađarskog premijera Viktora Orbana i da će uvek biti jer mu se na prvom mestu sviđa njegova otvorenost.

"Nismo se slagali oko mnogo stvari. Recimo, kada je donosio odluke protiv Centralnoevropskog univerziteta i nečeg drugog. Bio sam veoma otvoren sa njim. On je postao veliki, svetski poznati lider. Počeo je da se brine o Globalnom Jugu, boreći se protiv velikih igrača u Evropi i širom sveta protiv američke Bajdenove administracije, i Kamale i svih ostalih, što nije bilo lako. Bio je dovoljno hrabar", rekao je on i dodao da ga ceni i zbog sklopljenog srpsko - mađarskog prijateljstva.

Podseti je da u Srbiji živi 300.000 Mađara.

"Pre 15 godina imali smo skoro 1.000 incidenata, govoreći o velikim tučama, sukobima, fizičkim sukobima između Mađara i Srba u Vojvodini. Poslednjih godina, manje od 30, 30 puta manje", rekao je Vučić i dodao da ima i dobar odnos sa liderom Tise Peterom Mađarom i da će dati sve od sebe da se to očuva jer je to nešto što je u

najboljem interesu za srpski i mađarski narod.

"Ali nikada ne zaboravljam svoje prijatelje", rekao je on.

Na pitanje da li bi takav odnos mogao da zamisli sa Aljbinom Kurtijem Vučić je podvukao da ne postoji čovek na svetu koji može da ima takav odnos sa Kurtijem.

Na pitanje šta mislim o desničarskom stilu politike, Vučić je rekao da ne može da opravda svaki potez Donalda, ali da razume američki narod koji je glasao za njega.

"Da sam Amerikanac, glasao bih za Donalda Trampa. Sada ste u zemlji gde je on nekada imao ubedljivo najveći nivo popularnosti u celom svetu, osim Sjedinjenih Država, ne, mnogo veći nego u Sjedinjenim Državama. Bilo je 74,75 odsto popularnosti.

Sada je niža, ali pre svega, ljudi u Srbiji, kao što sam vam rekao, mrze Klintonovu administraciju zbog 1999. i 2008. godine, demokrate, to su istorijski razlozi. Ljudi su konzervativniji. Tramp je govorio o porodičnim vrednostima. Govorio je nešto protiv transrodnih osoba ili šta god drugo. I ljudima ovde se to sviđa. To su bili glavni razlozi na kraju. Očekivali su da će ljudi koji su bili oduševljeni promenama u Sjedinjenim Državama pronaći prijatelja u Vašingtonu posle toliko godina. I oni su, znate, željno pokušavali da pronađu dovoljan razlog da kažu, u redu, nije Amerika ta protiv koje se borimo. Nemamo ništa protiv američkog naroda, Sjedinjenih Američkih Država. Volimo tu zemlju. I to je bio razlog zašto je Tramp stekao tako ogromnu popularnost ovde", rekao je Vučić.

Na pitanje da li misli da je zauzimanje Grenlanda od strane Sjedinjenih Država u redu, Vučić kaže da on ni ne brani kršenje međunarodnog javnog prava nad Iranom, iako veruje da je veliki prijatelj Izraela.

"Jedina zastava koja je istaknuta ovde ispred ovog predsedništva, osim srpskih zastava i nekadašnje zastave Evropske unije, bila je jevrejska, ne mogu apsolutno da opravdam zašto čak ni ne branim kršenje međunarodnog javnog prava nad Iranom. Ali da li sam i dalje prijatelj Izraela, jesam", rekao je on i dodao da to štoi Srbija priznaje palestinsku državu nije kršenje međunarodnog javnog prava.

"Mi imamo principe, za razliku od vas, Alastere, s vremena na vreme. Kako se svet rekonfiguriše, naš instinkt je da je budućnost evropskih zemalja dublja integracija sa Evropom i Evropskom unijom. Da. Za razliku od Sjedinjenih Država, ne možemo se oslanjati na Sjedinjene Države na način na koji smo to činili poslednjih sedam godina. Verujem da smo došli do tačke bez povratka. Šta verujem da će Amerikanci uraditi u budućnosti? To je moja pretpostavka. I oni su pametni i marljivi ljudi, kao što znate. I pokušaće da izgrade svoje strukture u Evropi. Sada razumno preduzimaju Trampove, pokušaće da pobegnu od daljih sukoba u Iranu. To će okončati jednu važnu eru, ali će nas dovesti do veoma komplikovanih i veoma složenih odnosa širom sveta. I verujem da večeras nisu Države i njihovi političari bitni. Videćete to. Neće se potpuno promeniti čak ni kada demokrate dođu na vlast, ako dođu na vlast, jer su ostale još dve i po godine. Ali ono što verujem da će se desiti je da će Amerika izgraditi sopstvenu strukturu, uzimajući pet do 10 zemalja u Evropi, uglavnom u Istočnoj Evropi, pod, ne svoju kontrolu, već pod pretežnim uticajem Sjedinjenih Američkih Država, stvarajući probleme za Evropsku uniju", rekao je Vučić.

Kako kaže, zato ne razume Evropsku uniju, odnosno zašto ne donosi tako daleko strateške odluke.

"Mi nismo tražili pravo veta. Nismo tražili komesare. Ništa. Pridruživanje jedinstvenom tržištu bez svih ostalih nema smisla. A ti dovodiš, ne znam, Crnu Goru i Moldaviju u Evropu bez Srbije. Koji je smisao? Da. Uvesti ih sve u jedinstveno tržište. A jedan od strateških razloga za ovo je taj što, ako se to ne desi, to pruža priliku SAD da pokušaju da odvoje zemlje istočne Evrope od zapadne Evrope. Pametni ljudi bi to uradili", rekao je Vučić.

Kako kaže Evropljanima nije tako lako da održe kontrolu ako Amerikanci žele da to promene.

Kaže i da je Rusima sve rekao u lice na transparentan način, a da je podržavao humanitarne napore u Ukrajini.

"Slali smo novac. Slali smo humanitarnu pomoć i sve ostalo. Naoružanje i municiju nismo prodavali. Ovo je naš zvanični stav i to je to. Mi smo prodavali, recimo, nekim afričkim zemljama koje su to reeksportovale u Ukrajinu. Prodavali smo - Rusi su bili veoma ljuti jer smo mnogo stvari prodali Bugarskoj, zatim Bosni i Hercegovini. To je bila moja odluka da to prodam Bosni i Hercegovini", rekao je Vučić.

Rekao je i da je Srbija sa rusijom tradicionalni prijatelj, ali da je suverena nacija i nezavisna zemlja.

"Mi smo Srbi. Nismo mali Rusi, nismo mali Ukrajinci, mi smo samo Srbi", rekao je Vučić i dodao da još nije odlučio da li će ići u Rusiju 9. maja na obeležavanje Dana pobede u Drugom svetskom ratu.

Istakao je i da se nakon što je došao na vlast Srbija promenila pre svega u ekonomskom smislu.

"Radi se o industrijalizaciji zemlje. Radi se o zemlji koja je toliko napredovala da sada imamo više od dve milijarde dolara trgovinske razmene sa Poljskom, Češkom, Slovačkom, Mađarskom, Rumunijom i svima onima koji na neki način okružuju zemlje EU. Što je velika, velika, velika promena. To nikada ranije nije bio slučaj.

Na pitanje o Kini rekao je da oni imaju drugačije vrednosti i sisteme i da ne možete da namećete svoje vrednosti i svoje misli svima ostalima u svetu.

"Morate da poštujete tuđe običaje, tradiciju. Divim se njihovoj marljivosti, njihovoj posvećenosti. Divim se nečemu što imaju, a mi smo izgubili. Mi Evropljani, izgubili smo. Oni željno pokušavaju da preteknu Sjedinjene Američke Države. Mi zaostajemo. Uzmite najbolje evropske automobilske kompanije. Zaostajemo za Kinezima na tehnološkom nivou u pogledu hibridnih mašina, a ne motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Oni su spremni da rade. Ne samo osam sati, već 10 ili 12 sati. Imaju dugoročne ciljeve, dugoročne svrhe. Šta mi radimo, kako to izgleda? Kako radimo dan, radimo dva ili tri sata, sve, sve ostalo pripada digitalnoj lenjosti i žalbama protiv naših šefova, protiv našeg sveta. Izgubili smo volju za pobedom", rekao je Vučić.

Na pitanje da li bi bilo dobro da Kina pretekne SAD Vučić kaže da ne može o tome da govori .

"Samo govorim ono što danas vidim. Nisam profiter, nisam vizionar, ali ono što radim, kao što su interesovanja, kao u sportu, mogu da sklopim kockice, mogu da analiziram situaciju", rekao je on.

Upitan da li bi se kandidovao za premijera kaže da još uvek ima više energije i veći entuzijazam od većine protivnika, pa čak i većine ljudi koji ga okružuju.

"Ali biću veoma iskren sa vama. Sada radimo ankete. Sve ankete, sve različite ankete, sve fokus grupe, sve krizne grupe, sve. Da bismo videli da li postoje drugi kandidati koji mogu da pobede kandidate koji dolaze iz opozicije. Sada ispitujem mogućnost kandidovanja nekog drugog na parlamentarnim listama da bude novi premijer. Videćemo da li postoji mogućnost da na taj način osiguramo naše nasleđe ili ne. Ako ne budem u mogućnosti da pronađem tu energiju, kažem svom narodu, nisam pogodan za posao jer znate kroz šta sam prošao u poslednjih 14 godina", rekao je on.

Rekao je i da se Srbija u odnosu čak i na prošlu godinu dosta promnenila.

"Apsolutno sve se promenilo. Promenili smo lice ove zemlje. Sve je drugačije. Ova zemlja je 61 odsto ukupne privlačnosti stranih direktnih investicija Zapadnog Balkana. Ova zemlja je 50 odsto ukupnog BDP-a Zapadnog Balkana. Ova zemlja je 55 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Ova zemlja je, kada sam postao premijer, imala odnos javnog duga i BDP-a od 79 odsto, danas je 41 odsto. Verujem da je došlo do značajne promene. Izgradili smo više autoputeva nego što je izgrađeno u poslednjih 60 godina. To će ostati moje nasleđe. Govoreći o strukturnim reformama, demokratiji, Evropi, mislim da možemo postati deo Evrope na način koji smo predložili. O svemu ostalom se evropske zemlje nikada neće složiti. I ovo je jedini racionalan i verujem da je jedini mogući način biti deo Evrope, što želimo da budemo", rekao je Vučić.

Ocenio je i da se punopravno članstvo Srbije u EU neće desiti tako lako, kao i da se u javnosti pojavljuje tako mnogo da mu ne bi prebacili da je arogantan i da ne pokazuje nikakvu brigu za svoj fokus na ljude.

"Da se ​​to ne radi tako, kritikovali biste ovo sa druge strane", rekao je on.

Alister Kembel je britanski novinar, autor, strateg, voditelj i aktivista. Bio je politički urednik u listovima Miror i Tudej, portparol i direktor kampanje Tonija Blera (1994–1997), zatim sekretar za štampu Douning Strita i službeni portparol premijera (1997–2000), a nakon toga radio je kao slobodni savetnik brojnim vladama i političkim strankama, uključujući albanskog premijera Edija Ramu.