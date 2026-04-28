Oni su sproveli su obuku za detekciju improvizovanih eksplozivnih naprava i pregled vozila u bazi Kampa Bondstil.

Kako navode u saopštenju Kfora na Fejsbuku, obuka jača bezbednost baze unapređenjem sposobnosti detekcije, jačanjem procedura bezbednog pregleda i poboljšanjem koordinacije sa bezbednosnim osobljem.

„Kroz ovakve aktivnosti, koje su fokusirane na vanredne situacije, pripadnici Kfora održavaju visok nivo situacione svesti i pokazuju trajnu posvećenost misije obezbeđivanju sigurnog i bezbednog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu“, piše u saopštenju.

Dodaju da Kfor nastavlja da sprovodi svoj mandat - zasnovan na Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN - kako bi doprinosio bezbednom i sigurnom okruženju i slobodi kretanja za sve građane Kosova, u svakom trenutku i nepristrasno.

„Misija Kfora deluje u bliskoj koordinaciji sa Kosovska policija i Euleks, u njihovim odgovarajućim ulogama bezbednosnih aktera“, zaključuje se u saopštenju.