Kandidatura Vladana Đokića za predsednika na budućim izborima je samo taktički manevar koji se u realnosti može završiti potpunim marginalizovanjem njegove ličnosti, smatra srpski istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić, gostujući u emisiji „Jutro“ na TV Prva.

- Vrlo lako može da se desi da je priča o njegovoj kandidaturi samo trošenje energije suprotne strane na Đokića, a on na kraju postane poslanik. Što kažu u Vatikanu - kardinal koji uđe u konklavu kao papa, izađe kao kardinal - navodi Čedomir Antić.

On nije čovek politike

On ističe da od rektora Đokića nije čuo pametnu političku misao.

- Ja iz njegovih govora nisam čuo niti jednu pametnu ideju sa kojom bi mogao da ide u kampanju! To je kao kada biste bili pozvani na neki skup da govorite o mašinstvu a ne znate ništa o tome pa pričate „pa mašinstvo je bitno, to je bitno za našu privredu, poznavao sam jednog mašinca, bio je dobar čovek...“, to je otprilike njegov odnos prema politici, on čovek nije iz politike, ali, znate, politika je kao hidra - ona očara ljude!

Čedomir Antić je ponašanje blokadera nazvao neodgovornim i uporedio ga s Belim Preletačevićem.

- To je jedno neodgovorno razmišljanje građana koji su ga tada kao sekta podržavali, a onda su došli i studenti koji ne žele da se predstave!

Sličnost s Gebelsom

Ipak, za razliku od Preletačevića za kog je bilo jasno da se radi o političkom vicu, ovde su u pitanju mnogo ozbiljnije stvari.

- Gebels je rekao: „Ulazimo u Rajhstag, kao što vukovi ulaze među ovce, ulazimo da ga oborimo“. Neka ovi mladi ljudi budu oprezni, oni hoće brza rešenja, ali brzina izađe iz vaših ruku, kao kada čovek vozi auto iznad 80 kilometara na čas, fizičke sile su jače od vas, vi zakočite naglo i auto krene da se tumba. Zabrinjavajući je broj ljudi koji veruju u to – zaključio je profesor Antić.

Antonijević: Potez Marte Kos ničemu ne vodi

U istoj emisiji pored Čedomira Antića gostovao je i srpski pravnik i aktivista za ljudska prava Milan Antonijević, koji je prokomentarisao potez Marte Kos da ugosti političara Vladana Đokića u Briselu.

- Od nje zaista očekujem umereniji stav, a ne stajanje na jednu stranu! To ničemu ne vodi, a naročito ne pre izbora. Ne vidim razloga da se dodaje snaga bilo čijoj kampanji – izjavio je Antonijević.