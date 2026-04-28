U intervjuu za podkast „Ostalo je politika“, koji vodi britanski novinar Alister Kembel, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o optužbama da vlast kontroliše medije.

Odgovarajući na ta pitanja, Vučić je rekao:

„Imate više medija protiv mene nego protiv bilo kog lidera u regionu.“

Naglasio je da medijska scena nije jednostrana:

„Postoje i mediji koji su za mene, ali su privatni.“

Istovremeno je ukazao na snažan uticaj kritičkih glasova:

„Postoje i veoma snažni mediji protiv mene, finansirani od strane bogatih ljudi i tajkuna.“