Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se u kineskoj provinciji Hebej, u gradu Šiđadžuang, sa predsednikom kompanije HBIS, sa kojim je tom prilikom vodila razgovore o njihovom poslovanju u Srbiji.

- Imala sam priliku da u njegovom prisustvu obiđem naučno - istraživački centar i laboratorije u kojima se razvijaju visokotehnološki najinovativniji proizvodi na svetu. HBIS predstavlja jednog od najvažnijih strateških partnera u našoj zemlji koji je od izuzetnog značaja za našu zemlju i za naše Smederevo - napisala je ministarka na Instagramu.

Ona je dodala da je za sve zaslužno čelično prijateljstvo dvojice predsednika.

- Da predsednik Si nije uvažio ličnu molbu predsednika Vučića, ovako strateški značajne investicije u Srbiji ne bi bilo. Hvala vam, dragi prijatelji, na izuzetnom gostoprimstvu i na svemu što planirate u narednom periodu. Posebno cenim vaše razvojne planove u vezi sa našom zemljom i nameru da dalje širite poslovanje u Srbiji! Živeo predsednik Aleksandar Vučić! Živeo predsednik Si Đinping - poručila je ministarka Mesarović.

Tokom radne posete NR Kini, guverner provincije Hebej, Džengpu primio je ministarku Mesarović i uzvratio srdačnu posetu samo mesec dana nakon posete srpskoj prestonici.

- Posebna je čast da nakon samo mesec dana od razgovora predsednika Vučića i guvernera Džengpua u Beogradu, posetim provinciju koja broji 73 miliona stanovnika i koja je jedan od ekonomskih giganata u Narodnoj Republici Kini, poznata po jakoj industriji i naprednim tehnologijama. Nakon današnjeg razgovora sa guvernerom očekujemo produbljivanje naše spoljnotrgovinske razmene i promociju naših proizvoda na ovom velikom tržištu. Imala sam čast da prezentujem i pet srpskih vinarija koje su deo delegacije Republike Srbije i na taj način približim srpska vina koja su na kineskom tržištu apsolutno konkurentna, i po ceni i po kvalitetu - zaključila je Mesarović.

