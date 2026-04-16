Predsednik Švajcarske Gi Parmelin dolazi u Beograd u okviru istorijske posete Srbiji, prve takve još od 2008. godine. Njegovi razgovori sa predsednikom Aleksandrom Vučićem biće fokusirani na odnose između Beograda i Berna, ekonomsku saradnju, ali i pitanje Kosova.

Kako prenose švajcarski mediji, ova poseta nosi i simbolički i politički značaj, s obzirom na to da je Švajcarska bila među prvim državama koje su 2008. godine priznale tzv. Kosovo.

Parmelin bi trebalo da stigne u Beograd 28. aprila, čime će biti realizovana prva zvanična poseta predsednika Švajcarske Srbiji od tog perioda. U delegaciji će se naći i predstavnici privrede, kao i više visokih zvaničnika.

Tokom predsedničkog mandata u Švajcarskoj, ovakve posete nisu česte, pa se svaka pažljivo bira. Prema informacijama iz švajcarskih izvora, Parmelin je prihvatio poziv na dvodnevnu državnu posetu Srbiji, što dodatno ukazuje na značaj ovog događaja.

Savezno ministarstvo ekonomije Švajcarske istaklo je da ova poseta predstavlja priliku da se naglase dobri bilateralni odnosi između dve zemlje.

Oni se, između ostalog, zasnivaju i na brojnoj srpskoj dijaspori u Švajcarskoj, koja broji oko 130.000 ljudi. Srbija je ujedno i najvažniji trgovinski partner Švajcarske na prostoru Zapadnog Balkana, dok je sporazum o slobodnoj trgovini između EFTA i Srbije na snazi još od 2010. godine. Takođe, Srbija ima status prioritetne zemlje u švajcarskoj međunarodnoj saradnji.

Podsećanja radi, 2008. godine Švajcarska je priznala tzv. Kosovo, što je tada izazvalo ozbiljne reakcije Beograda, uključujući i povlačenje ambasadora.

Od tada su odnosi postepeno popravljani, a ova poseta označava novu fazu tog procesa i dodatno približavanje dve zemlje.

Poziv za dolazak uputio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u pismu čestitke Parmelinu povodom izbora na funkciju 12. decembra. Dvojica predsednika su se potom sastala i u januaru na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde su i potvrdili termin posete.

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović ocenio je da ova poseta potvrđuje da su odnosi između dve zemlje na visokom nivou.

On je podsetio i da Srbija i Švajcarska obeležavaju 110 godina diplomatskih odnosa, ističući da postoje brojni elementi koji povezuju dve države, iako to na prvi pogled nije uvek očigledno.

Prema njegovim rečima, i Beograd i Bern pripadaju grupi vojno neutralnih evropskih zemalja, koje imaju zajednički interes da očuvaju stabilne političke i bezbednosne mehanizme izvan struktura Evropske unije i NATO-a, što se ogleda i kroz ulogu OEBS-a.

Na ekonomskom planu, Švajcarska ima značajan program podrške razvoju Srbije, naročito u oblasti inovacija. Više od 600 švajcarskih kompanija posluje u Srbiji, dok je primetan i trend premeštanja IT usluga u našu zemlju.

Ambasador Trifunović naveo je i primere kao što su Digitec Galaxus, Ricardo, Immoscout i anibis.ch, koji koriste srpski IT sektor.

On je takođe podsetio da Švajcarska učestvuje u misiji KFOR-a na Kosovu, što dodatno naglašava njenu ulogu u jednom od ključnih bezbednosnih pitanja za Srbiju.

– Iz perspektive Beograda, Švajcarska nije samo ekonomski partner, već i važan faktor u rešavanju jednog od najosetljivijih političkih pitanja – rekao je Trifunović.

Švajcarski analitičari ocenjuju da ovom posetom Parmelin potvrđuje tradicionalnu ulogu Švajcarske kao zemlje koja teži dijalogu i nudi posredovanje u cilju očuvanja mira.