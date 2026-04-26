Šef poslaničke grupe SNS u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov rekao je da rektora Univerziteta u Beogradu, Vladana Đokića niko nije delegirao da u ime Srbije razgovara u Briselu o Pregovaračkom poglavlju 26, već da je taj navod o svrsi Đokićeve posete plasiran kroz medije kako bi se legitimisala njegova zloupotreba univerziteta.

Komentarišući posetu Đokića Briselu 20. aprila, Jovanov je upitao ko je Đokića tamo pozvao i zašto baš njega, ako je cilj posete bio da razgovara o Pregovaračkom poglavlju 26, kao što se navodilo u medijima.

-Ako su pozvali univerzitete u Srbiji, pa nije on jedini rektor. Imamo rektora i u Novom Sadu, imamo rektora u Nišu, imamo rektora u Kragujevcu i imamo rektora u Kosovskoj Mitrovici. Pa zašto te rektore niko nije zvao? Dakle, ko je on da govori u ime svih njih, čak i ako je to tako? Međutim, naravno da se radi o laži i o obmani, jer se pokušava spasiti njegova pozicija na univerzitetu koja se brutalno zloupotrebljava za vođenje političke kampanje. I da se to nekako sakrije, kaže se kako on ide tamo da priča o obrazovanju - rekao je Jovanov na TV Pink.

Kazao je da Đokić nije ministar obrazovanja u Srbiji, i da ga niko nije delegirao da u ime Srbije priča, čak ni o poglavlju 26. Jovanov je ocenio da se radi o medijskoj manipulaciji sa ciljem da se "opere" zloupotreba resursa Univerziteta u Beogradu za vođenje političke kampanje.

-Okej, budi političar, napravi stranku, zakupi prostorije pa se bavi time, a ne da zloupotrebljavaš ono što je državno - i što je zabranjeno zakonom da se radi - poručio je on.