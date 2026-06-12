Kako se ističe u najnovijoj objavi Fonda PIO penzije, životni standard i podrška onima kojima je najpotrebnija bile su teme o kojima se najviše govorilo na tribinama sa penzionerima u Aleksandrovcu i Kruševcu.
- Zbog velikog interesovanja i sve većeg broja pitanja, nastavljamo sa razgovorima širom Srbije - saopšteno je u objavi Fonda PIO.
Ističe se da su "dve važne poruke prenete penzionerima":
- Penzije će nastaviti da rastu i ove godine očekuje se veće povećanje nego prethodnih godina.
- Poseban fokus biće na penzionerima sa najnižim primanjima, kako bi dodatna podrška stigla do onih kojima je najpotrebnija.
- Hvala svima koji svojim pitanjima, predlozima i iskustvima doprinose da zajedno dođemo do najboljih rešenja - navodi se u objavi na zvaničnom nalogu Fonda PIO.
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