Kako se ističe u najnovijoj objavi Fonda PIO penzije, životni standard i podrška onima kojima je najpotrebnija bile su teme o kojima se najviše govorilo na tribinama sa penzionerima u Aleksandrovcu i Kruševcu.

 - Zbog velikog interesovanja i sve većeg broja pitanja, nastavljamo sa razgovorima širom Srbije - saopšteno je u objavi Fonda PIO.

Ističe se da su "dve važne poruke prenete penzionerima":

- Penzije će nastaviti da rastu i ove godine očekuje se veće povećanje nego prethodnih godina.

- Poseban fokus biće na penzionerima sa najnižim primanjima, kako bi dodatna podrška stigla do onih kojima je najpotrebnija.

 - Hvala svima koji svojim pitanjima, predlozima i iskustvima doprinose da zajedno dođemo do najboljih rešenja - navodi se u objavi na zvaničnom nalogu Fonda PIO.

BONUS VIDEO

1

 

 