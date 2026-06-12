Na spisku se nalaze dva traktora, više priključnih mašina, prikolice, freza, kosačica, kao i vaga nosivosti do 500 kilograma.

Najskuplji na listi je traktor IMT 558, za koji vlasnik traži 4.500 evra, dok model IMT 539 prodaje za 4.000 evra.

Pored traktora, u ponudi su i prikolice različitih veličina. Velika prikolica prodaje se za 1.700 evra, dok je cena manje prikolice 500 evra, dok traktorska kola prodaje za 200 evra.

Na spisku su i poljoprivredni priključci i oprema:

Sunce – 600 evra

Prskalica – 500 evra

Špartač – 400 evra

Drljača (dva komada) – 600 evra

Plug – 350 evra

Sejalica za kukuruz – 300 evra

Motorna freza – 600 evra

Nosač – 350 evra

Korpa – 350 evra

Cirkular za traktor – 300 evra

Vaga do 500 kilograma – 300 evra

Zadnja kosačica „Dubrava“ – 350 evra

Tanjirača na poklon

Posebnu pažnju privukla je napomena u oglasu da vlasnik tanjiraču poklanja. Umesto cene na spisku piše „poklon“. Ukupna vrednost ponuđene mehanizacije prelazi 15.000 evra, ne računajući tanjiraču koja se daje besplatno uz kupovinu.

Oglas je privukao interesovanje poljoprivrednika koji žele da unaprede svoju proizvodnju ili nabave potrebnu opremu po povoljnijim cenama u odnosu na nove mašine na tržištu.

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