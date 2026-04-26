Istoričar Goran Šarić gostujući u emisiji "Hit Tvit" osvrnuo se na tzv "studentsku listu" i plan blokadera.

-Kažem da je ovde sve marketing. Igraju na najveće ljudske slabosti. Oni prodaju idealno protiv realnog. To je bilo i kod komunista. Ko god poznaje društveni inženjering, vidi sve oblike manipulacije - naveo je Šarić.

"Probriselska politika bi uništila Srbiju"

Pored toga, tokom emisije se nadovezao i Lečić koji je objasnio zašto Evropska unija želi političara Đokića.

-Zato što im ne odgovara srpska politika. Pokušavaju da igraju i toplo i hladno. Sve je zasnovano na jednoj vrsti licemerja - kaže Lećić i dodaje:

-Da je bio i neko drugi, njima bi odgovaralo. Podatnost za svaku vrstu akcije. Ljudi ne prepoznaju da probriselska politika je nešto što bi Srbiju potpuno upropastilo. Evropa vri u političkom smislu, ali ova priča podrzumeva da izvršavate naloge - dodao je on.