Zamislite da su Izrealci iz Gaze prvo izvukli žene i decu kao general Ratko Mladić, kaže istoričar Goran Šarić.

"Zamislite da su Amerikanci kad su bilo gde ratovali ratovali na taj način. Pazite, to je zaštićena zona UNPROFOR-a iz koje su četiri godine Naserovi koljači klali po svim ostalim selima. Da su bilo kom drugom narodu to napravili u Srebrenici ne bi ostao pas, a kamoli žene i dete. Kad je Hamas izašao iz zaštićene zone Izrael je sravnio Gazu, a Srbi nemaju pravo da se brane od Nasera i njegovih koljača", kazao je Šarić na Kurir TV.

Takođe je istakao da, da je on država Srbija, nijedan Albanac ne bi prošao kroz Srbiju dok se ne reši problem zarobljenih Srba (praktično taoca Aljbina Kurtija). Podsećamo, teroristi u Prištini su odlučili da doživotno drže u ćeliji Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića, a Dušana Maksimovića da drže 30 godina u zatvoru zbog događaja u Banjskoj kada su šiptarski teroristi ubili Bojana Mijailovića, Stefana Nedeljkovića i Igora Milenkovića.

Još nema informacija o tome da se radi na tome da Spasojević, Tolić i Maksimović budu pušteni iz ruku terorista i da ta talačka kriza bude rešena.

"Konačno srpska država mora da pokaže zube. Dosta je ovog poniženja. Znači, svega ima ovde i auto-puteva i bolnica, ali su potrebni ponos i stav. Kako se profesor Vojislav Šešelj borio u Hagu? Tako da su se svi njegovi neprijatelji divili. Apsolutni svi! Cela Hrvatska, cela Bosna je gledala njegove nastupe tamo i prošao je bolje od onih koji su izdavali, prodavali... Vreme je da se srpsko društvo dozove pameti ili da propadne. Meni da ostane ovo društvo da bismo se bavili seksualnim snimkom i nekakvom pričom ocvale pevačice... Onda nam takvo društvo ne treba. Morate zaštiti svoje heroje i svoje najslabije! Heroji su u Hagu i po raznim kazamatima svetskim, a najslabiji su na Kosovu", zaključio je istoričar.