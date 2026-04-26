Iako javno dostupni podaci odavno govore koliko je Srbija napredovala tokom politike Aleksandra Vučića u svim segmentima, na blokaderskoj televiziji sada je jasno odato priznanje za uspeh Srpske napredne stranke, naročito zapošljavanja velikog broja ljudi.

Naime, Aleksić je tokom gostovanja naveo da je predsednik Vučić zaposlio Srbiju, te tako milion radnika radi samo za firme iz EU koje je doveo, a došle su i kompanije iz Amerike, Kine…

-U ovom trenutku, u poslednjih 10 godina sve direktne strane investicije koje su došle u Srbiju, preko 60 odsto su iz Evropske unije, negde oko 19 milijardi. Nasuprot tome, CEFTA je odmah iza sa 7 ili 8, onda ide Amerika sa mnogo manje, Kina i tako dalje. Dakle, u firmama koje su u Srbiji otvorile firme iz Evropske unije danas radi između 300 i 350 hiljada zaposlenih radnika, a kada se na to dodaju i usluge prevoza dođemo čak i do 800 hiljada, neki kažu i do milion radnika - naveo je Aleksić.