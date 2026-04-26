Dok blokaderski mediji pokušavaju da odlazak Vladana Đokića u Brisel i njegov sastanak sa Martom Kos predstave kao "krunisanje" nove alternative Aleksandru Vučiću, profesor Čedomir Antić razobličio je mehanizam po kojem pokušavaju da Đokiću daju politički autoritet.

Iako Đokićev prijem u Briselu blokaderi interpretiraju kao presedan i direktnu podrška Evropske unije "novom lideru", Antić sugeriše da je reč o taktičkom manevru koji se u realnosti može završiti potpunim marginalizovanjem figure Vladana Đokića.

Profesor Antić je pre svega istakao da su "ovo nova vremena" gde je "sve spin" i da bi umesto "novog predsednika", Đokić na kraju mogao postati samo još jedan u nizu narodnih poslanika.

"Vrlo lako može da se desi da je priča o njegovoj kandidaturi samo trošenje energije suprotne strane na Đokića a on na kraju postane poslanik. Što kažu u Vatikanu: kardinal koji uđe u konklavu kao papa, izađe kao kardinal, izaberu nekog drugog," zaključio je Antić.