Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon prihvatio je juče poziv francuskog medija Radio Kurtoaz za učešće u direktnoj debati sa evropskim parlamentarcem Sandrom Gocijem, koji u kontinuitetu iznosi negativne i neutemeljene stavove o Srbiji, saopšteno je iz Kancelarije.

Kako je navedeno, francuski medij ponudio je format 45-minutne debate uživo, uz učešće dva novinara, jednog desne i jednog leve profilacije, kako bi se obezbedili potpuno uravnoteženi i fer uslovi. Organizator je predvideo identičan tretman za oba učesnika, uključujući jednako vreme za izlaganje i replike, a debata bi se održala na francuskom jeziku, imajući u vidu da oba sagovornika tečno govore taj jezik.

- Teme debate obuhvataju ključna pitanja demokratskih procesa, individualnih sloboda, vrednosti i prava manjina u Srbiji i Evropskoj uniji - upravo one oblasti u kojima je Sandro Goci u javnosti iznosio kritike na račun Srbije - ističe se u saopštenju.

Gujon je rekao da je odmah prihvatio poziv pod ovako jasno definisanim i fer uslovima i da je spreman da već sledeće nedelje dođe u Pariz u terminu koji Gociju odgovara kako bi argumentovano i javno razgovarali o svim temama.

- Biće to prilika da se vidi da li će smeti da pljuje Srbiju onako kako je pljuje već mesecima kad budem ja preko puta njega. Ja sam spreman i motivisan kao nikad pre - istakao je Gujon.

Do ovog trenutka odgovor Sandra Gocija na poziv za učešće u debati još nije stigao, navedeno je u saopštenju.