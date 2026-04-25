Vučić je u Parizu, odgovarajući na pitanje novinara da li se plaši "političkog megdana" sa blokaderskim kandidatom Đokićem, rekao da će, ukoliko bude kandidat na narednim izborima, pokušati da dobije podršku naroda u političkoj borbi protiv Đokića.

"Ako se dogodi slučajno da moram da idem ja, ja ću da tražim podršku našeg naroda, svog naroda, naših ljudi zbog svega onoga što smo uradili, zbog svega onoga što planiramo i da budem otvoren, računam da mi je i mladost neka vrsta prednosti u odnosu na njih. Ipak sam mnogo mlađi od gospodina Đokića, tako da mogu više da trčim, više da radim, verujem", rekao je Vučić.

Dodao je da je Đokić za sada jedini siguran kandidat i da ga je, kako je naveo, gradila Evropa i ceo Zapad.

"Reč je o čoveku koji je mnogo godina stariji od mene, dakle veoma iskusnom čoveku. Na njegovoj strani su strana finansijska podrška i pomoć ogromna, medijska, regionalna, evropska, svetska mašinerija. Na mojoj strani, da se našalim, rekao bih, da su mladost i perspektivnost, ali svakako će biti teško, izuzetno zahtevno. Šalu na stranu, ko god da bude sa naše strane, moraće da se bori i moraće pre svega da brine o građanima", istakao je Vučić.

Dodao je da je Đokić najbolje govorio o sebi u prethodnom periodu onim što je uradio protiv univerziteta, protiv dece u Srbiji, protiv mladih ljudi i studenata.

"Biće to u svakom slučaju veoma, veoma teška borba, zahtevna borba. Naravno, ljudi će imati da biraju između gospodina Đokića, da li ću to biti ja, da li će biti neko drugi od nestranačkih ličnosti ili stranačka ličnost, o tome ćemo tek da donosimo odluku. Tako da, u svakom slučaju, gospodin Đokić je trenutno u prednosti, jedini je koji je siguran kandidat i jedini koji ima nedvosmislenu i ogromnu podršku, kako Evropske unije, tako i mnogih drugih spolja", naveo je Vučić.

Dodao je da je uveren da neće biti lako suprotstaviti se kandidaturi Vladana Đokića jer, kako je naveo, iza njegove kandidature stoje ogromna mašinerija, ogroman novac i ogromna očekivanja.

"Da će biti lako, neće. Ogromna je mašinerija, ogroman novac iza njih, ogromna očekivanja, nesumnjivi su favoriti, a kako će biti, ostaje nam neko vreme da se svi zajedno u to uverimo", rekao je predsednik Vučić.