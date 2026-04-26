Agenti su zgrabili Trampa i druge zvaničnike i uklonili ih sa bine, tokom čega se predsednik spotakao i pao u opštoj gužvi.

Telohranitelji su izvukli američkog potpredsednika Džej Di Vensa iz stolice i hitno ga evakuisali tokom pucnjave na gala večeri u hotelu u Vašingtonu, a tek posle nekoliko trenutaka vratili su se da sklone i predsednika Donalda Trampa.

Na snimcima koji se dele na društvenim mrežama vidi se kako dvojica agenata odvode Vensa sa njegovog mesta, dok druga dvojica stoje pored Trampa, koji je još uvek sedeo na svom mestu. Trenutak kasnije pojavili su se teško naoružani pripadnici snaga bezbednosti kako bi ispratili Trampa.

Na drugom od niza snimaka pucnjave u hotelu u Vašingtonu vidi se takođe kako telohranitelji odvode američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg, dok su njegovu suprugu ostavili da sama trči za njima:

Pogledajte šta ljudi rade tokom pucnjave na Trampovoj večeri: Melanija užasnuta, a gosti kradu!

