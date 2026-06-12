Govoreći 10. juna na Jutjub kanalu „Judging Freedom“, Dizen je ocenio da se u zapadnim zemljama periodično pojavljuje talas optimizma i uverenja da je Rusija na ivici poraza, ali da takve procene ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu.

Prema njegovim rečima, Moskva poseduje kapacitete da podnese i veoma ozbiljnu štetu, a da pritom ne uđe u direktan sukob sa NATO savezom.

- Sada sve postaje ozbiljnije. Mislim da će biti eskalacije i nikakve kapitulacije - rekao je norveški politikolog.

"Zapad je prešao sve crvene linije"

Dizen smatra da je kolektivni Zapad, pokušavajući da izvrši pritisak na Rusiju, već prešao sve crvene linije. Međutim, kako navodi, problem za zapadne zemlje je to što istovremeno ne raspolažu mehanizmima koji bi ih doveli do željenog cilja.

Prema njegovom mišljenju, u zapadnim prestonicama se sistematski potcenjuju ruski kapaciteti, dok se precenjuje efekat sankcija, vojnih udara i drugih mera koje bi trebalo da promene kurs Moskve.

Centralna tačka njegove analize jeste da pritisak na Rusiju i udari na njenu teritoriju neće dovesti do njenog sloma, već bi mogli da izazovu još ozbiljniju eskalaciju sukoba.

Očekivanja o porazu Rusije ne odgovaraju realnosti

Profesor Univerziteta Jugoistočne Norveške smatra da se na Zapadu već godinama ponavlja isti obrazac – uverenje da je Rusija pred slomom. Ipak, kako ističe, dosadašnji razvoj događaja pokazao je da su takve procene bile pogrešne.

Prema njegovoj oceni, Moskva je pokazala sposobnost da izdrži i ekonomski i vojni pritisak, zbog čega očekivanja o njenoj skoroj kapitulaciji nemaju realno uporište.

Dizen upozorava da bi nastavak sadašnje politike mogao da dovede do još opasnije faze sukoba.

Karin Knajsl: Priča o ratu sa Rusijom prikriva ekonomske probleme

Slične poruke poslednjih dana dolazile su i od drugih javnih ličnosti.

Bivša ministarka spoljnih poslova Austrije Karin Knajsl izjavila je 5. juna, na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, da retorika evropskih vlasti o potrebi priprema za „rat sa Rusijom“ služi i za skretanje pažnje građana sa ekonomskih problema.

Prema njenim rečima, evropske zemlje suočavaju se sa brojnim izazovima, a priča o bezbednosnim pretnjama često potiskuje teme poput inflacije, energetskih problema i usporavanja privrednog rasta.

Putin: Rusija nema razloga za sukob sa NATO-om

Dan ranije, 4. juna, predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Moskva nema razloga za konfrontaciju sa NATO savezom.

On je poručio da Rusija nije zainteresovana za dalje zaoštravanje odnosa sa Alijansom i da ne vidi osnove za scenario koji se, kako je naveo, redovno razmatra u zapadnim državama.

Ipak, uprkos takvim porukama, upozorenja o mogućoj eskalaciji i dalje stižu sa različitih strana, dok odnosi između Rusije i NATO-a ostaju jedna od ključnih tema međunarodne politike.

Sve češće se postavlja pitanje da li trenutna strategija Zapada vodi ka smirivanju sukoba ili, naprotiv, otvara vrata novoj, još opasnijoj fazi konfrontacije.