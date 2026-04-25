Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Francuskoj, gde će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici, koja se održava do 26. aprila u Šantiliju. Predsednik Vučić tokom obraćanja na 10. plenarnoj sednici ispričao da su mu se tokom pregovora sa Prištinom, dvoje predstavnika EU rekli otvoreno sa kakvim se napadima suočavaju.

- Imali smo pregovore sa Prištinom u Briselu. Rekli su mi otvoreno, Aleksandre, imamo problem sa armijom botova i trolova na društvenim mrežama. Jer, ako kažemo nešto, naći ćemo se pod masovnim udarom tih ljudi i Evropska komisija to ne može da izdrži. Možete da pitate Lajčaka ili Borelja. Ja sam pitao, vi donosite odluke da zadovoljite ljude na društvenim mrežama? Kakva je to odluka koju smo doneli prethodnih godina koja je promenila putanju, recimo, niskog privrednog rasta u Evropi. Kakva je bila stopa pre 10-15 godina? Može li se porediti sa kineskim ili američkim? Ne - rekao je Vučić.

