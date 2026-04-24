On ističe da Tribunal nema obavezan rok da odluči po zahtevu, ali da se nada da će to biti što pre jer je, kako kaže, njegov otac na samrti, o čemu su saglasni svi lekari. Precizirao je da zahtev koji je predat juče sadrži izveštaj srpskih lekara koji su ove sedmice pregledali generala Mladića, lekara UN u pritvorskoj jedinici u Hagu, kao i pravne standarde koji bi trebalo da se primene, kao i primere slučajeva u kojima je to već korišćeno.

"Ovaj zahtev se razlikuje utoliko što je zdravstveno stanje mog oca još gore. Ono je bilo veoma loše i prethodno je, prema pravnim standardima, trebalo da bude pušten. Sada je razlika u tome što su obe strane saglasne da je on na samrti, i UN i domaći lekari", rekao je Darko Mladić za Srnu.

Ako Mehanizam odobri puštanje generala Mladića na lečenje, njegov sin očekuje da bi general vrlo brzo mogao da bude smešten u bolnicu u Srbiju.

On navodi da procedura povratka predviđa da se organizuje specijalni medicinski transport, a država Srbija će da asistira u svakom pogledu u organizaciji povratka.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da su i Srpska i Srbija spremne da daju garancije u slučaju da se odobri da general Mladić nastavi lečenje u svojoj zemlji.

