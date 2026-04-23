Upitan da prokomentariše situaciju sa Ratkom Mladićem, Vučić je rekao:

"Ja sam razgovarao sa ministrom Vujićem, tražio sam da me informiše o zdravstvenom stanju gospodina Mladića. Rekao mi je da je vrlo teškop stanje, da su ga doneli, da nije mogao da sedi. Doneli su ga u ležećem položaju sa krevetom, odgovara na najkraći mogući način sa da ili ne. Ne razumem ljude, zašto nekome ne dopuste da poslednje dane provede van zatvorske ćelije. Da li sam posebno začuđen, nisam", kazao je Vučić.

BONUS VIDEO