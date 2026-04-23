Oglas iz Zagreba razbesneo Balkan: Stan 15 kvadrata, a cena u nebesa!

Stan od 15 kvadratnih metara u centru Zagerba prodaje se za 97.500 evra, odnosno neverovatnih 6.500 evra po kvadratu

 
Autor:  Darko Matić
23.04.2026.17:00
Koliko su prodavci postali pohlepni pokazuje jedan oglas koji je nedavno osvanuo u Zagrebu, i to u samom širem centru grada.

Reč je o stanu površine svega 15 kvadratnih metara, smeštenom u visokom prizemlju zgrade iz 1950-ih godina, u Ulici Pavla Šubića, nadomak Kvaternikovog trga. Cena? Čak 97.500 evra (oko 11.415.000 dinara), odnosno vrtoglavih 6.500 evra (oko 761.000 dinara) po kvadratu, prenosi Jutarnji.

Nužno kompletno renoviranje

Stan se sastoji od ulaznog prostora, jedne sobe i kupatila, a prodaje se nenamešten i, kako stoji u oglasu, zahteva kompletno renoviranje. Uprkos tome, prodavac ističe "veliki potencijal", te atraktivnu mikrolokaciju koja bi mogla da privuče investitore ili kupce spremne na kompromis kada je reč o kvadraturi.

Kupcima se nudi i mogućnost parkiranja u dvorištu zgrade, što je u ovom delu grada retkost, dok je javni prevoz praktično "pred nosom", na samo minut hoda. U neposrednoj blizini nalaze se prodavnice, pijaca Kvatrić, ugostiteljski objekti, dom zdravlja, bolnice, poliklinike i fakulteti, što dodatno podiže vrednost lokacije.

Prema dostupnim podacima, stan ima energetski sertifikat razreda C, a u planu je i energetska obnova zgrade, uključujući izmenu instalacija i spoljne stolarije. Vlasništvo i dokumentacija su uredni, što znači da kupci ne bi trebalo da imaju administrativnih prepreka.

Paprena cena kvadrata

Ipak, ključna stavka koja upada u oči ostaje cena kvadrata. Iako je reč o traženoj lokaciji u širem centru, iznos od 6.500 evra (oko 761.000 dinara) po kvadratu za stan koji zahteva renoviranje mnogima se čini itekako preteranim.

Međutim, stručnjaci ističu da tržište trenutno diktira pravila - visoka potražnja i ograničena ponuda guraju cene nagore, bez obzira na stanje nekretnine ili njenu veličinu.

Ovakvi oglasi jasno pokazuju koliko se tržište promenilo. Ono što je nekad bilo nezamislivo, da se za 15 kvadratnih metara traži skoro 100.000 evra (oko 11.700.000 dinara), danas postaje nova realnost. Pitanje koje ostaje jeste hoće li ovaj vlasnik uspeti da proda stan bez spuštanja cene ili će on ostati još jedan oglas koji zbog prenapumpane cene mesecima čeka kupca.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
ANA NIKOLIĆ POKAZALA RENOVIRANI STAN OD POLA MILIONA Komšije ne mogu da je smisle
OBAVEŠTENJE ZA SVE GRAĐANE: Odluka stupa sutra u 8 časova i važiće tri dana, javlja NBS
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,76
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,99 73,21 73,43
AUD AUD 71,35 71,57 71,78
GBP GBP 134,64 135,04 135,45
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

