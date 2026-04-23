Oglas iz Zagreba razbesneo Balkan: Stan 15 kvadrata, a cena u nebesa!

Koliko su prodavci postali pohlepni pokazuje jedan oglas koji je nedavno osvanuo u Zagrebu, i to u samom širem centru grada.

Reč je o stanu površine svega 15 kvadratnih metara, smeštenom u visokom prizemlju zgrade iz 1950-ih godina, u Ulici Pavla Šubića, nadomak Kvaternikovog trga. Cena? Čak 97.500 evra (oko 11.415.000 dinara), odnosno vrtoglavih 6.500 evra (oko 761.000 dinara) po kvadratu, prenosi Jutarnji.

Nužno kompletno renoviranje

Stan se sastoji od ulaznog prostora, jedne sobe i kupatila, a prodaje se nenamešten i, kako stoji u oglasu, zahteva kompletno renoviranje. Uprkos tome, prodavac ističe "veliki potencijal", te atraktivnu mikrolokaciju koja bi mogla da privuče investitore ili kupce spremne na kompromis kada je reč o kvadraturi.

Kupcima se nudi i mogućnost parkiranja u dvorištu zgrade, što je u ovom delu grada retkost, dok je javni prevoz praktično "pred nosom", na samo minut hoda. U neposrednoj blizini nalaze se prodavnice, pijaca Kvatrić, ugostiteljski objekti, dom zdravlja, bolnice, poliklinike i fakulteti, što dodatno podiže vrednost lokacije.

Prema dostupnim podacima, stan ima energetski sertifikat razreda C, a u planu je i energetska obnova zgrade, uključujući izmenu instalacija i spoljne stolarije. Vlasništvo i dokumentacija su uredni, što znači da kupci ne bi trebalo da imaju administrativnih prepreka.

Paprena cena kvadrata

Ipak, ključna stavka koja upada u oči ostaje cena kvadrata. Iako je reč o traženoj lokaciji u širem centru, iznos od 6.500 evra (oko 761.000 dinara) po kvadratu za stan koji zahteva renoviranje mnogima se čini itekako preteranim.

Međutim, stručnjaci ističu da tržište trenutno diktira pravila - visoka potražnja i ograničena ponuda guraju cene nagore, bez obzira na stanje nekretnine ili njenu veličinu.