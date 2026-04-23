Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, koji se nalazi u pritvorskoj jedinici haškog tribunala, sve je lošije, rekao je danas njegov sin Darko Mladić.

Darko Mladić, koji se vratio iz posete ocu, rekao je za Jutarnji program RTRS da, ako generala ne bude pustio na privremenu slobodu radi lečenja, to će značiti da su se opredelili za smrtnu presudu.

"Vratio sam se sinoć iz poseta. Poseta je trajala tri sata, ali on je samo pola sata mogao ostati budan. I rekao je samo par reči. Uspeo je da me prepozna.U posjeti je bila i moja majka", rekao je Darko Mladić.

Darko kaže da se iz Haga vratio zajedno sa lekarima iz Srbije, sledi njihov izveštaj koji će biti sastavni deo podneska, a kojim će se tražiti da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. "Nema više smisla da general prolazi ovo mučenje. Terapija je promenjena neposredno pre dolaska naših ljekara. Naši lekari su rekli da se još nešto mora promeniti. Ali ne smem o tome da govorim jer je poverljivo i biće deo našeg podneska", naveo je Darko Mladić.

Rekao je da je pitanje da li će se generalu moći pomoći i u Srbiji, jer je šteta već načinjena.

Podsetio je da je njihov prethodni zahtev za privremeno puštanje radi lečenja odbijen uz obrazloženje da se to može dogoditi samo ako bude akutno i terminalno bolestan. "Evo, sada je ta faza. Ako ga ne puste sada, to znači da su se opredelili da izvrše smrtnu presudu", rekao je Darko Mladić i dodao da se ipak nada da će general biti pušten.