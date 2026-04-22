Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X i žestoko kritikovala blokaderske medije zbog, kako je navela, selektivnog izveštavanja i ignorisanja važnih državnih tema.

Reagujući na pisanje blokaderskih medija, pre svega N1, Brnabić je istakla da je, kako kaže, neverovatno da mediji koji se predstavljaju kao „proevropski“ nisu objavili informaciju da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

– Neverovatno je da postoje mediji koji za sebe tvrde da su proevropski, a koji nisu objavili da je predsednik Srbije razgovarao sa predsednicom Evropske komisije – navela je Brnabić.

Ona je ukazala na, kako tvrdi, dvostruke standarde u izveštavanju, naglašavajući da isti ti mediji detaljno prate i izveštavaju o susretima predstavnika blokaderskog pokreta sa nižim zvaničnicima u evropskim institucijama.

– Ti isti mediji naširoko izveštavaju kada se bilo ko iz blokaderskog pokreta vidi sa asistentom zamenika poslanika u Evropskom parlamentu, ali im nije relevantno kada predsednik Srbije razgovara sa predsednicom Evropske komisije – poručila je ona.

Brnabić je zaključila da takav pristup, prema njenim rečima, jasno pokazuje nedostatak profesionalnosti i objektivnosti, ističući da se pojedine informacije, kako tvrdi, jednostavno ne uklapaju u uređivačku politiku određenih medija.

– Toliko o profesionalnosti i objektivnosti. Jednostavno – ne uklapa im se u uređivačku koncepciju. Istina ne sme stati na put propagandi – poručila je predsednica Skupštine.