Skupu su prisustvovali gradonačelnik Vladan Vasić i predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, koji su u svojim obraćanjima govorili o rezultatima ostvarenim u prethodnom periodu, daljem razvoju Srbije i značaju političkog jedinstva.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zahvalila je građanima na velikom odzivu i podršci koju, kako je navela, pružaju već više od decenije.

Ona je istakla da su u prethodnim godinama ostvareni značajni rezultati u različitim oblastima, navodeći povećanje plata i penzija, rast minimalne zarade, otvaranje novih radnih mesta, izgradnju auto-puteva i brzih saobraćajnica, razvoj železničke infrastrukture, ulaganja u zdravstvo i podršku porodicama.

"Mnogo smo zajedno uradili. To nismo uradili sami, već uz podršku građana koji su verovali u politiku razvoja Srbije", rekla je Brnabić.

U obraćanju je govorila i o predstojećim izborima, pozivajući građane da izađu na birališta i podrže politiku za koju smatra da garantuje stabilnost i dalji razvoj zemlje.

Na društvenoj mreži Instagram Ana Brnabić je napisala:

"Danas sam bila u Pirotu. Videla se sa ljudima iz Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada, Bele Palanke, celog okruga. Hvala im na podršci i na ljubavi. Hvala što se bore i veruju u pobedničku Srbiju i predsednika Aleksandra Vućića. Bez njihove podrške i vizije predsednika Vučića, ništa ne bismo mogli da uradimo. Svi mi se borimo za jedinstvenu Srbiju, Srbiju bez podela i bez mržnje. I posebno mi je drago što su se u blizini pojavili i ljudi sa transparentima “Studenti pobeđuju”. Umesto svađa i rasprava, ljudi iz SNS su ih pozdravili i poslužili. Mi prihvatamo da neko misli drugačije i ima drugačije stavove. Mi želimo da razgovaramo, a razgovor je najvažniji kada se sa nekim ne slažete. Mi želimo da Srbija pobedi - uvek i svuda!"