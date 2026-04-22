Iako se često naziva i zagonetka Alberta Ajnštajna, ne postoje pouzdani dokazi da ju je upravo on osmislio. Ipak, njegovo ime ovoj mozgalici daje dodatnu popularnost i misteriju.

Mnogi tvrde da samo 2 odsto ljudi može da reši ovu poznatu logičku zagonetku. Iako je teško potvrditi taj procenat, jedno je sigurno – reč je o izazovu koji traži strpljenje, koncentraciju i dobro logičko razmišljanje. Upravo zato Ajnštajnova zagonetka i danas važi za jednu od najpopularnijih mozgalica na svetu.

Šta je Ajnštajnova zagonetka?

Osnovna postavka je jednostavna, ali rešenje nije nimalo lako. Zamislite ulicu sa pet kuća, od kojih je svaka različite boje. U svakoj kući živi po jedna osoba različite nacionalnosti, a svaka od njih ima različitog kućnog ljubimca, omiljeno piće i marku cigareta.

Zadatak je da, na osnovu 15 tragova, otkrijete ko poseduje ribu.

Tragovi u Ajnštajnovoj zagonetki

U zagonetki se navode sledeće činjenice:

Britanac živi u crvenoj kući

Šveđanin ima psa

Danac pije čaj

Norvežanin živi u prvoj kući

Nemac puši Prince

Zelena kuća nalazi se levo od bele kuće

U zelenoj kući pije se kafa

Osoba koja puši Pall Mall ima ptice

U žutoj kući puše se Dunhill cigarete

U srednjoj kući pije se mleko

Osoba koja puši Blend živi pored osobe koja ima mačku

Osoba koja ima konja živi pored osobe koja puši Dunhill

Osoba koja puši Bluemaster pije pivo

Osoba koja puši Blend živi pored osobe koja pije vodu

Norvežanin živi pored plave kuće

Kako se rešava ova logička zagonetka?

Najbolji način za rešavanje jeste da napravite tabelu i postepeno povezujete informacije. Kada unesete prve sigurne tragove, poput toga da Norvežanin živi u prvoj kući i da se u srednjoj kući pije mleko, slagalica polako počinje da se otvara.

Na primer, pošto Norvežanin živi u prvoj kući, a znamo da živi pored plave kuće, jasno je da je druga kuća plava. Tako se, korak po korak, eliminišu pogrešne mogućnosti i dolazi do tačnog rasporeda.

Rešenje Ajnštajnove zagonetke

Kada se svi tragovi pravilno povežu, dolazi se do konačnog odgovora: ribu poseduje Nemac. On živi u zelenoj kući, pije kafu i puši cigarete marke Prince.

Upravo zato je Ajnštajnova zagonetka i dalje toliko popularna – nije u pitanju samo mozgalica, već pravi test logike, pažnje i strpljenja. Ako volite ovakve izazove, ovo je jedna od onih zagonetki koju vredi rešiti makar jednom u životu.