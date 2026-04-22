Danica Vučenić, voditeljka na lažljivoj N1 otkrila je u programu uživo ovog medija ključnu stvar o Vladanu Đokiću koji bi trebalo da je rektor Beogradskog univerziteta.

Voditeljka je u razgovoru sa reporterom iz Brisela potvrdila da je Đokić ništa drugo nego političar.

- Nikola, u danu kada smo čuli ove prilično oštre poruke koje su stigle i od komesarke Kos i od Afeta, ne znam da li je koncidencija ili ne, ali Marta Kos je primila u službenu posetu, dakle u zvaničnu posetu, rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, koji je drugim poslom bio u Briselu, ali je ovaj sastanak upriličen. Kako se komentariše taj sastanak, da li taj sastanak treba da razumemo, takođe, kao političku poruku? - pitala je Vučenićka reportera N1 i tako zapravo otvoreno priznala da je "političar Đokić bio u političkoj poseti Marti Kos".

Reporter se, sudeći po izrazu njegovog lica, našao u nebranom grožđu, pa je brže-bolje pokušao da nekako zaobiđe da i sam potvrdi ono što je Vučenićka nikad jasnije rekla.

- Sve što se dešava u Briselu se u principu može razumeti kao politička poruka, ali ne bih davao šlagvort predstavnicima vlasti da imaju priliku da kritikuju rektora Đokića kao predstavnika neke buduće opozicione liste koja u ovom trenutku još nije potvrđena. To jeste jedna od teorija da je on ovde iz političkih razloga - rekao je ipak reporter N1.

Da podsetimo, političar Vladan Đokić intenzivirao je svoje političko delovanje i fokusirao se na lobiranje protiv Srbije. On je ponovo otputovao u Brisel, gde se u ponedeljak sastao s evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. Mediji koji podržavaju Đokića i blokadere slavodobitno su izvestili o ovom sastanku, kao i o saznanjima da komesarka Kos namerava da saopšti odluku da će EU zamrznuti novac namenjen Srbiji, što je ništa drugo nego novac za bolnice i škole.

Komentarišući ovaj sastanak, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je „tu malo EU narušila principe vladavine prava“.

