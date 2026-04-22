Ako je suditi po sve glasnijim porukama koje stižu iz medijskih i blokaderskih političkih krugova, iza kulisa se već kroji scenario u kojem bi Srbija mogla da dobije novog vođu - i to bez izbora.

Jasmina (Spasić) Lukač, novinarka tajkunskog lista „Danas“, koji mnogi nazivaju antisrpskim glasilom, otvoreno poručuje da je „EU Vučiću našla alternativu“. Ona vrlo brzo otkriva i ko predstavlja tu alternativu - a to je upravo Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu (BU), pod čijom upravom je nazadovala ova institucija, o čemu smo opširno pisali.

Ono što posebno brine mnoge je i smela najava smene aktuelne vlasti, mimo volje naroda, koja je pokazana na izborima u deset mesta krajem marta ove godine, kada je lista SNS odnela pobedu u svim opštinama.

A ŠTO NE PODNESE OSTAVKU?

Inače, političar Vladan Đokić intenzivirao je svoje političko delovanje i fokusirao se na lobiranje protiv Srbije. On je ponovo otputovao u Brisel, gde se u ponedeljak sastao s evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. Mediji koji podržavaju Đokića i blokadere slavodobitno su izvestili o ovom sastanku, kao i o saznanjima da komesarka Kos namerava da saopšti odluku da će EU zamrznuti novac namenjen Srbiji, što je ništa drugo nego novac za bolnice i škole.

Komentarišući ovaj sastanak, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je „tu malo EU narušila principe vladavine prava“.

- Puna su im usta toga, ali prekrše dok si rekao keks. Zašto narušavaju? Pa zato što onaj ko i dalje nije podneo ostavku na mesto rektora nema pravo da se bavi politikom, a u agendi piše da će govoriti o političkom delovanju. Uveren sam da će ti razgovori mnogo toga doneti Srbiji, jedino mi je žao što se nije odazvao na poziv svog predsednika, a odaziva se na pozive svih drugih koji ga pozovu - izjavio je Vučić.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov upozorio je da je sada potpuno jasno da je Đokić ušao u sferu politike, što je legitimno ukoliko podnese ostavku na mesto rektora. Kako objašnjava, Đokić je gostovao više puta u Briselu i njegov odlazak zato nije iznenađenje, ali je kontekst drukčiji.

ISTRAGA VODI KA REKTORATU

- Bližimo se parlamentarnim i predsedničkim izborima, kad god oni da budu raspisani. Imamo situaciju koja je u pravnom smislu daleko nepovoljnija po Vladana Đokića, jer se vodi istraga u postupku povodom smrti devojke na Filozofskom fakultetu. Istraga je vodila ka Rektoratu, a u Rektoratu su pronađene brojne stvari kojima nije mesto na univerzitetu. On pokušava da se spase. Njegov spas je odlazak u visoku politiku. Njega ne treba tretirati kao čoveka autonomne volje. Nije je imao ni pre, a pogotovo je nema sad - ocenjuje Petrov.

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da je Vladan Đokić pogazio sve akademske i zakonske norme i Univerzitet u Beogradu pretvorio u svoju partijsku ćeliju.

-Političar Đokić obija evropske pragove da bi blatio Srbiju. Danas u Briselu, sutra ko zna gde. Sa istim zadatkom, da lobira protiv Srbije, da nanese što veću štetu narodu i državi - naveo je Vučević na mreži Iks povodom sastanka rektora sa evropskom komesarkom za proširenje.

Vučević je istakao da je Đokić pretvorio Univerzitet u Beogradu u svoju partijsku ćeliju, pogazio sve akademske i zakonske norme, odbio da razgovara sa predsednikom svoje države.

-Ne poštuje institucije svoje države, a u Briselu se ponizno klanja. Podnesi ostavku na mesto rektora, koje si oskrnavio i zloupotrebio, pa putuj gde hoćeš, političare Đokiću - naveo je Vučević.



Sa tajkunskih medija kukaju: Vučiću,

ne raspisuj izbore, blokaderi nisu spremni!

Blokaderi neprestano gaze svoje reči, pa tako, dok su ranije insistirali na izborima, sada, kada je predsednik najavio da će se već oko Đurđevdana znati tačan datum - zgubidani žele da izbori ne budu raspisani.

O tome je pričao Miloš Bešić, blokader i profesor sa Fakulteta političkih nauka.

- Opozicija u ovom trenutku nije najspremnija za izbore i mi ne znamo u kom formatu izlaze i na koji način izlaze... ne znamo kako izgleda ta organizacija „studentskog“ pokreta i ta „studentska lista“ - rekao je Bešić.