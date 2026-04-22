Rijaliti učesnik Asmin Durdžić u svađi sa Majom Marinković uhvatio ju je za vrat, nakon čega je odmah reagovalo obezbeđenje.



Veza Maje i Asmina danima je glavna tema u rijalitiju. Kako su nakon Stanijinog ulaska u Belu kuću, ušli u vezu, stvari su se od tada veoma zakomplikovale.

Njihov odnos postao je turbulentan i zbog ljubomore i sukoba, te su odlučili da stave tačku na svoju vezu. U žestokoj svađi koju su imali za vreme emitovanja emisije, Asmin je u naletu besa Marinkovićevu uhvatio za vrat.

- Sada si pokazao svoje pravo lice - rekla mu je Maja dok ju je obezbeđenje razdvajalo od Durdžića.

"Praviš decu na kvarno"

Maja Marinković napala je Asmina Durdžića jer, kako kaže, pravi decu na kvarno, te je skočila na njega.

- Napraviću ti kataklizmu, nemoj da mi se smeješ u facu! M*š od mog ćebeta! Nema spavanja. Sad ćeš da budeš kao Leo. Ti si moj Leo - vikala je Maja.

- Sad nećeš spavati - rekla je Maja, nakon čega je skočila na njega.

- Jajaro, što praviš decu na kvarno - skočila je Maja.

