-Verujem u principe i pravila koja je postavila sama EU, koja su definisana kroz plan rasta Zapadnog Balkana i da se verifikuje ono što je urađeno na tom planu. To je nešto što je EU propagirala i što su prihvatile zemlje Zapandog Balkana. Srbija je isporučila mnogo dobar projekat za finansiranje i očekujem da ta sredstva budu uložena. Ono što me zabrinjava da neko ko je državljanin Srbije, ko se bavi politikom, ide u Brisel i lobira i nagovara da Srbija bude kažnjena. Suštinski kažnjava građane. On odavno nije rektor, nego političar koji uzurpira poziciju rektora. Verujem da mu je deo građana u početku poverovao, a danas je svima jasno da se radi o političaru, što je legitimno. Ne govorim samo o Đokiću, već i predstavnicima opozicije - rekao je Vučević.

Vučević je istakao kako ne misli da je izgubljena istorijska šansa po pitanju ulaska stranih fakulteta u Srbiju.

-Ali mislim da smo izgubili jedan dobar momenat, govorim o jeseni 2024. godine, pre pada nadstrešnice, kada sam bio na čelu Vlade. Skoro sam dao izjavu da sam sebi ne mogu to oprostiti što sam poverovao tada rektoru, a danas političaru Đokiću. Ono što će ostaviti negativne posledice jeste da je srozan nivo nastave, predavanja, ispita na našim fakultetima. Zamislite kakve će generacije izaći sa Medicinskog fakulteta kada su imali dve godine pod koronom i godinu i po dana blokada. Govorim o gubicima za celo društvo, za te mlade ljude i njihove porodice. Ako se to ne ispravi u kratkom roku ja sam pesimista za kvalitet naših državnih univerziteta. Zato je dobra priča o stranim univerzitetima i oko univerziteta SPC. Verujem u načelo konkurentosti. Kada pričamo o celoj slici visokog obrazovanja u Srbiji, reforma mora da se desi, kao što snažno podržavam osnivanje univerziteta SPC. Pa, nek roditelji i deca biraju. Ne zaboravite, privatni fakulteti nisu bili blokirani. Samo su kod nas uspeli da blokiraju državne fakultete - rekao je Vučević.

Kad je u pitanju održavanje izbora Vučević je istakao da postoje argumenti za i protiv da se ide na leto, ali i na jesen i ranu zimu.

-Za nas je najbolja opcija da je to decembar 2026. godine. Ako to dovodi u pitanje našu ekonomsku stabilnost, ako je važnije da se zaokruži ceo proces i da sa novom Vladom i energijom idemo u suočavanje sa izazovima koji će se dešavati celom svetu, to mogu biti argumenti da budu ranije ili kasnije izbori. SNS je spreman za izbore kad god budu. Mi smo deo pokreta zajedno sa predsednikom Srbije. Biće u vrlo kratkom roku, do polovine maja ćemo znati da li idemo na letnje izbore ili na jesen - rekao je Vučević.