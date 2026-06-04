"Mi ne tražimo da Crna Gora bude srpskija država od Srbije, samo da nemaju antisrpski narativ kao konstantu. Mi Crnu Goru ne osporavamo u nijednom segmentu", rekao je Vučević za TS media.

Komentarišući što je avion sa srpskim putnicima vraćen iz Tivta za Beograd, Vučević je rekao da putnici koji su bili u avionu nisu na poternici, već slobodni građani i da ih neko namerno kriminalizuje iz Podgorice, što je, kako je rekao, klasična politička zloupotreba.

"I naravno podgrevanje atmosfere za dolazak Aleksandra Vučića u Tivat. Još nisam čuo krivično delo koje su ti momci uradili. Od oružja su imali transparent 'Srbija pobeđuje' i toki-voki. Šta je tu sporno, što se od toga pravi fama? Vučić ide u Tivat i pravi se atmosfera da je on tamo nepoželjan. Plus imamo mafijaške klanove iz CG, koji pokušavaju da vladaju ovim regionom i Evropom", rekao je Vučević. On je ukazao da putnici na tom letu ne bi mogli da polete iz Beograda, da su sporni u smislu krivično-pravne odgovornosti.

"Ja pretpostavljam da su to patriote. Svi su se uznemirili nakon saopštenja BIA, nadam se da će predsednik da donese najbolju moguću odluku da li treba da ide na samit u Tivat. Ima važne sastanke tamo, čekaju ga svetski lideri", naveo je Vučević.

Bezbednosno-informativna agencija saopštila je juče da je zvanično savetovala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika.

U saopštenju objavljenom na sajtu BIA se navodi da se prema operativnim saznanjima te agencije, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori. Dodaje se da bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije dostavljena BIA, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa.