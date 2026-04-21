"Već 40 godina sprovodimo ova istraživanja. Početkom ove godine u posteljicama i dalje konstatujemo nakupljanje radionuklida, pre svega stroncijuma i cezijuma-137. Dokazali smo da oko 10 bekerela po kilogramu predstavlja rizik od neiznošenja trudnoće i poremećaja zdravlja deteta, dok sada beležimo oko 19 bekerela po kilogramu", rekao je Antipkin na konferenciji "Četrdeset godina od černobiljske katastrofe: posledice, izazovi, pretnje", prenosi Unian.

On je naveo i da deca učesnika u sanaciji posledica černobiljske katastrofe imaju nasledne mutacije.

"Ove podatke iznosim kako bismo ostali oprezni. Ljudi moraju da imaju na umu da i dalje postoji prisustvo radionuklida u prirodi i da ne treba kupovati namirnice na neproverenim pijacama, već obavljati radijacionu kontrolu, jer ono što unosimo u organizam, posebno kod trudnica, dolazi i putem hrane", dodao je Antipkin.