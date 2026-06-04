- Marija Vasić i čitava ta klika, su dobili histerične napade koji u satima čekaju da celivaju Pojas Presvete Bogorodice, koji je velika čast za Srpsku pravoslavnu crkvu i naš narod. Ova ekstremna levica ne može da podnese da narod veruje u Boga i da SPC ima toliko vernika. Oni su uvek prisutni da se ospori patrijarh, crkva, pokušali su da spreče dva veka od Matice srpske. Sve što mogu da rasture, to je njima visoko rangirano. Oni vređaju ljude. Ako ste ateista, vaše pravo, a što se vi bavite crkvenim pitanjem? Navijate za jedan klub, a mešate se u drugi. Napadaju SPC, ćiriličko pismo, Vojsku Srbije i predsednika. Ali šta je najgore u tome, da ona uči decu. Zato sam ja rekao da je njena odgovornost veća, ona radi u gimnaziji. Gotovo 600.000 ljudi je otišlo da celiva Pojas, a u Zagrebu je manje otišlo na onaj koncert. Ovi blokaderi kao da rade za Vučića i SNS, ja bih još i mogao da im se zahvalim na tome. Neki idu na skupove sa tom Marijom Vasić i Gruhonjićem, a nose pravoslavne insignije. Zar ne vidite da ste topovsko meso?! Nemojte da ne vidite šta nam se dešava u Vojvodini i kakvo nam se zlo dešava. Sad vidite da to nema veze sa tragedijom na Železničkoj stanici - rekao je Vučević, prenosi Pink.
Politika
Napadi na SPC: Ekstremna levica ne može da podnese da narod veruje u Boga
Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević gostujući u emisiji Milomira Marića govorio je o sramnoj izjavi Marije Vasić i bokaderske klike ističući da je najgore što ona ima odgovornost i uči decu.
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