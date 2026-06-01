"Izjava Marije Vasić, profesorke u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, da je celivanje Bogodičinog pojasa fetišizam i neko primitivno magijsko ponašanje i obredi, nije samo stav jednog pojedinca, profesora, delatnika u javnom prostoru, ovo je nešto što je zabrinjavajuće obzirom da Marija Vasić ističe da to nameće kao stav i svojim učenicima. Ne samo da u kontinuitetu vređaju SPC, uvek uz Vojsku Srbije uz predsednika Republike, po pravilu i ćiriličko pismo, napadaju naše vrednosti koje su utemeljene u korene našeg naroda, našeg bića, nešto što nas karakteriše, nego pokušavaju na svaki način da omalovaže ljude koji imaju osećanje prema crkvi i pre svega su verujući ljudi u Gospoda Boga i pokazuju najgori oblik ekstremizma i ustvari sputavanjem ljudi da slobodno izražavaju svoja religijska osećanja i slobodu misli. I kada Marija Vasić nameće to svojim učenicima u gimnaziji to nije razvijanje kritičkog stava kod đaka, nego suštinski nametanje nečega što većina đaka sigurno ne nosi iz porodice i ne veruje u to što Marija Vasić ih uči ili proklamuje, nemeće, ne bih mogao reći da je to učenje, jer su to dobili ili čuli od nekoga ko mora da ih oceni. I to je najgora zloupotreba profesorskog položaja i samo dokaz šta blokaderi rade svaki dan tamo gde su već angažovani".

"Moja ključna poruka je za naše komšije sa severa Srbije, u Vojvodini, da dobro razmisle šta bi bilo sa Vojvodinom kada bi ljudi poput Marije Vasić i Dinka Gruhonjića odlučivali o nama, šta bi bilo sa našim nacionalnim i verskim pravima, da li bi imali crkve, hramove, da li bi smeli da istaknemo srpsku zastavu, da li bi smeli da pišemo ciriličkim pismom i gde bi to bila Vojvodina. U pamet se ljudi, ne zaboravite šta rade, a i oni koji nose pravoslavne insignije kada idu na blokade, neka se sada dobro zapitaju da li oni to podržavaju Mariju Vasić i Dinka Gruhonjića i da li napadaju patrijarha srpskog i SPC i da li im smeta Bogorodičin pojas, nešto što je čekano decenijama, vekovima da dođe u našu Srbiju, a smetaju mu ljudi koji mirno stoje satima u redu i čekaju da celivaju i nikoga ne uznemiravaju. Ni to im nije dozvoljeno, odnosno Marija Vasić i ljudi poput nje ne bi ni to dozvolili. Ne zaboravite te reči, to mora biti opomena za sve nas", istakao je Vučević na Instagramu.

